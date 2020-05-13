Тульские власти введут почти 650 тыс. кв. м жилья в 2020 году при поддержке отрасли

ТАСС, 13 мая. Строители введут в эксплуатацию около 650 тыс. кв. метров жилья в 2020 году в Тульской области. Строительную отрасль в условиях ограничений поддержат за счет мер, направленных на повышение доступности банковского кредитования, сохранение занятости и бесперебойной работы, сообщается в среду на официальном сайте правительства региона.

"В 2020 году в регионе планируется ввести порядка 650 тыс. кв. метров жилья [с учетом индивидуального жилищного строительства]", - говорится в сообщении.

Для поддержки отрасли в условиях ограничений подготовлен ряд мер, направленных как на стимулирование спроса, так и на повышение доступности кредитования, сохранение занятости и бесперебойной работы строительной отрасли. Как отметили в пресс-службе правительства региона, увеличение объемов строительства, обеспечение доступным жильем являются приоритетными целями реализации нацпроекта "Жилье и городская среда". Кроме того, по поручению губернатора области Алексея Дюмина, на особом контроле находится решение проблем обманутых дольщиков - более 60 человек получили компенсации, прорабатывается и возможность достройки ряда домов.

"Несмотря на снижение спроса, строительство многоквартирных домов в Тульской области не остановлено, мы контролируем состояние строительных площадок, мониторим динамику продаж квартир и поставки материалов. При этом строго контролируем проведение санитарной обработки", - цитирует пресс-служба начальника областной инспекции по государственному архитектурно-строительному надзору Павла Мусиенко.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в частности, строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году.