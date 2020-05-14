Коммунальщики в России рискуют сократить ремонтные кампании

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Ресурсоснабжающие организации, обслуживающие жилищный фонд в российских регионах, рискуют сократить летние ремонтные кампании и объемы подготовительных работ к зиме. Сложная ситуация в отрасли ЖКХ складывается из-за резкого снижения собираемости коммунальных платежей, вызванного пандемией, сообщили ТАСС эксперты - коммунальщики и представители власти.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что ситуация с коронавирусом сильно отразилась на простых людях, ударив по кошельку, и правительство РФ считает своим приоритетом сгладить эти негативные явления. Так, 6 апреля Мишустин подписал постановление, согласно которому штрафы за неуплату услуг жилищно-коммунального хозяйства не будут начисляться до конца года. Документ также приостанавливает право поставщиков коммунальных ресурсов на взыскание штрафа за несвоевременное или не полностью исполненное обязательство по оплате коммунальных ресурсов.

"Разрешение не платить"

Как отмечают коммунальные службы, на фоне послаблений от правительства, которые призваны защитить наиболее пострадавших в ситуации с пандемией граждан, и в связи с кризисом, сложившимся из-за коронавируса, собираемость платежей сильно упала - в некоторых регионах вдвое. Так, по итогам апреля ПАО "Т Плюс", которое обеспечивает электро- и теплоснабжение физических и юридических лиц в 16 регионах РФ, зафиксировало снижение поступлений платежей на 19% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Наихудшая ситуация по сборам - в Иванове, Саратове, Перми, Екатеринбурге, Ульяновске. Самыми злостными категориями неплательщиков по теплу и свету в компании назвали организации, обслуживающие жилой фонд - управляющие компании и ТСЖ (собираемость платежей упала почти на четверть) и местные бюджеты (минус 15%).

"Самый большой объем долгов накопили организации, обслуживающие жилой фонд (УК, ТСЖ) и население. Это почти 60% от всей суммы долгов. Многие восприняли выход постановления №424 как разрешение не платить за ЖКУ. Между тем, это постановление только отсрочивает наступление штрафных санкций, но не отменяет их. После окончания срока моратория все пени будут предъявлены к оплате", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Т Плюс".

Проблемы со сборами платежей за ЖКУ отмечают коммунальщики от Северо-Запада до Дальнего Востока. Так, в арктическом Мурманске существенно снизились платежи от бизнеса - за воду на 30-40% и на 20% - за электричество. А в Еврейской автономной области (ЕАО) с прошлой осени все еще действует режим ЧС из-за того, что в 16 населенных пунктах с численностью населения около 20 тыс. человек котельные не были готовы к зиме. "Это проблема для всей страны. Уровень собираемости падает на 30%. В области он составляет порядка 64%, на май прогнозируем 40-50%. В условиях ограничительных мероприятий из-за пандемии, закрытия предприятий люди платят меньше", - сообщил ТАСС начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства ЕАО Андрей Пивенко.

Как отмечают энергетики, пандемия коронавируса негативно сказалась на собираемости платежей за коммунальные услуги и в сибирских регионах, где на эти деньги ремонтные работы нужно провести в условиях короткого лета. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ООО "Сибирская генерирующая компания" (СГК), которая работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской и Новосибирской областях, Хакасии и Туве, в этих регионах собираемость платежей за тепло и свет по итогам апреля суммарно сократилась на 22%. По данным "ТомскРТС", в Томске собираемость платежей за тепло, электричество и холодную воду в апреле сократилась на 8,5% от плана.

И если жители крупных городов все-таки стараются оплачивать весь список ЖКУ, то в малых населенных пунктах сборы снижаются из месяца в месяц. В ООО "СКУ Развитие", предоставляющем жилищные услуги в пригороде Красноярска - поселке Березовка, сообщили ТАСС, что по данным на апрель уровень собираемости упал примерно до 65%, в мае прогнозируется дальнейшее снижение. "Изменения, по нашему мнению, связаны с нестабильной обстановкой: кто-то потерял работу и просто нечем платить за квартиру, есть часть людей, у кого работа есть, но они приберегли деньги, потому что не совсем понятно, что будет дальше. И остается та часть людей, кто не платил и до карантина, а теперь, когда услышали, что отменяют пени, вообще решили, что платить необязательно", - пояснили в компании.

Опасения за ремонтную кампанию

В ряде регионов долги населения за коммунальные услуги измеряются уже не в миллионах, а в миллиардах рублей. В частности, к концу апреля долги населения за ЖКУ в Томской области составили более 2 млрд рублей - примерно столько стоит провести три ремонтные кампании на сетях в Томске, где в непригодном состоянии находится 80% инженерной инфраструктуры.

"Если платежная дисциплина потребителей будет ухудшаться, компании просто неоткуда будет брать деньги на эксплуатацию и ремонт тепловых сетей и подготовку города к зиме, ведь у "ТомскРТС" нет иного источника финансирования, кроме тарифа на услуги теплоснабжения", - сообщил ТАСС заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности АО "ТомскРТС" Иван Ющенко.

Чтобы остаться "на плаву", коммунальные службы стараются сэкономить на работах и их объеме, снизить общее качество работ на сетях в период ремонтной кампании. "Низкая собираемость отразится на ремонтах всего - так, на сегодняшний день уже приостановлено выполнение планов по текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, в том числе и общедомовые сети, подъезды, кровли, электрика. В зиму без тепла и света не уйдем, так как это уже будет ЧС, а сети, в нашем случае общедомовые, будут ремонтироваться в аварийном режиме", - сказали ТАСС в красноярской компании ООО "СКУ Развитие".

В курганской компании "Водный союз" (в регионе собираемость упала на 10-15% от плана) заявили ТАСС, что нехватка средств отразится на качестве ремонтной кампании, так как иного источника дохода для полноценного ремонта, кроме платежей населения, у компании сейчас нет.

"На сколько меньше мы соберем денег с потребителей, на столько меньше мы потратим их на свою производственную деятельность. На сегодня 100-процентный износ имеют 76% водопроводных и 95% канализационных сетей, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности предприятия. <...> Привлекать заемные средства компания не имеет возможности по двум причинам: у "Водного союза" нет прибыли, и в существующем тарифе на водоснабжение и водоотведение не заложена инвестсоставляющая. Таким образом, остановить износ сетей невозможно, аварии происходят регулярно, как в зимний период, так и в летний", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

В филиале компании "ЭнергосбыТ Плюс" во Владимирcкой области, где собираемость платежей за тепло и свет сократилась на 30% и 12% соответственно, ТАСС сообщили, что не намерены менять планы по ремонту и выполнят их в полном объеме. Однако, выплата заработной платы рабочим напрямую "зависит от своевременной оплаты потребителями ежемесячных счетов".

Справиться при поддержке властей

В ряде регионов энергетики и власти пока не отказываются от планов по ремонту и надеются изыскать средства. В ЕАО, например, рассчитывают на помощь федерального центра - там на ремонтную компанию из госказны ожидают получить более 500 млн рублей. В Ставропольском крае на мероприятия по подготовке к зиме будут привлекать кредиты. Также власти и энергетики будут заключать контракты с рабочими бригадами и поставщиками материалов, предусматривающих рассрочку оплаты.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил журналистам, что управляющие компании города также наблюдают снижение выплат за услуги ЖКХ приблизительно на 10%. Чтобы подержать городские службы, обеспечивающие людей необходимыми ресурсами, Локоть выдвинул на рассмотрение горсовета законопроект о временной отмене платежей, которые муниципальные коммунальщики выплачивают в бюджет Новосибирска - 10% от собираемых платежей. Данную меру горсовет рассмотрит 20 мая.

Власти Томской области также решили поддержать ресурсовиков - губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение предоставить теплоснабжающим организациям региона компенсации на сверхнормативные расходы и выпадающие доходы на сумму 80 млн рублей. Кроме того, он намерен найти возможность выделить дополнительные бюджетные средства на капитальный ремонт аварийных коммунальных объектов и на аварийный запас топлива для муниципалитетов, предоставить коммунальным предприятиям отсрочку арендной платы за муниципальное имущество или сократить ее ставку и усилить контроль за целевым расходованием средств предприятий.