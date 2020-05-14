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Объем выдачи ипотеки в России в апреле уменьшился на 13%

Количество ипотечных кредитов при этом уменьшилось на 17% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Общая сумма выданных в России за апрель ипотечных кредитов сократилась на 13%, а их количество - на 17% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, свидетельствуют предварительные оценки агентства Frank RG и ДОМ.РФ.

"По предварительным данным, за апрель в России выдано около 90 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 208 млрд рублей. Это меньше, чем в апреле 2019 года, на 17% в количественном выражении и на 13% - в денежном", - говорится в сообщении пресс-службы ДОМ.РФ.

Однако более значимого снижения удалось избежать, в частности, благодаря программе субсидирования ипотечных ставок до 6,5%, считают в ДОМ.РФ. По данным компании, за три с половиной недели программы банки одобрили свыше 31 тыс. заявок и заключили 6,8 тыс. кредитных договоров на сумму 17,3 млрд рублей.

Как прогнозируют в ДОМ.РФ, льготная программа по ставке не выше 6,5% вместе с другими программами с государственным участием - семейная ипотека (ставки не более 6%) и дальневосточная ипотека (не более 2%) - обеспечит выдачу около 320 тыс. кредитов на 915 млрд рублей, что составит примерно треть всех ипотечных кредитов в 2020 году.

При этом со второй половины апреля банки стали снижать ипотечные ставки. По оценкам ДОМ.РФ, за первую неделю мая средневзвешенные ставки топ-15 ипотечных банков уменьшились по кредитам на новостройки на 0,14 процентных пункта (до 8,75% годовых) и по кредитам на вторичном рынке - на 0,05 процентных пункта (до 9,03%).

"По мере восстановления экономической активности после поэтапного выхода из режима самоизоляции средняя ставка по ипотеке в 2020 году вплотную приблизится к целевому ориентиру национального проекта "Жилье и городская среда", установленному на 2024 год, - 8% и меньше. Это обеспечит выдачу около 1 млн ипотечных кредитов на общую сумму 2,5 трлн рублей и создаст предпосылки для устойчивого роста ипотечного рынка в 2021 году", - отмечается в сообщении.

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