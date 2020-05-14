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Эксперты: продажи новостроек в Москве в апреле сократились вдвое

Относительно марта 2020 года количество сделок в Москве на первичном рынке снизилось на 46,7%

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Продажи жилья на первичном рынке Москвы в апреле 2020 года упали до уровня 2016 года и сократились вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные содержатся в исследовании ЦИАН.

"Несмотря на переход застройщиков на дистанционную консультацию и оформление сделок, в апреле девелоперам не удалось сдержать падение спроса, который вернулся к уровню 2016 года. Относительно марта 2020 года количество сделок в Москве на первичном рынке снизилось на 46,7%. В годовой динамике падение составило 52,7%", - говорится в исследовании.

Уточняется, что в апреле 2020 года в Москве заключено 3,65 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). При этом реальное падение темпов продаж может быть более глубоким, так как часть сделок с датой регистрации ДДУ в апреле могли быть заключены в марте, считают аналитики. "Даже с учетом рекордно низкой ипотечной ставки в 6,5% годовых мы не ожидаем выхода на докризисные объемы сделок в 2020 году", - приводятся в исследовании слова руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова.

Падение продаж в апреле сопровождалось повышением цен, указывается в исследовании. По данным аналитиков, средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке в апреле 2020 года достигла 205,8 тыс. рублей (+1,3% за месяц, +11% за год). Средний чек на первичном рынке "старой" Москвы по итогам первого квартала достиг 12,97 млн рублей (+1,26 млн рублей за год). В Новой Москве - 6,47 млн рублей (+0,63 млн).

В материалах добавляется, что в режиме самоизоляции девелоперы сократили вывод нового объема предложения. В Москве в апреле 2020 года поступили в продажу 150 тыс. кв. м квартир и апартаментов. Это в 4,3 раза меньше, чем в марте 2020 года (650 тыс. кв. м) и в три раза ниже, чем в апреле 2019 года (452 тыс. кв. м).

О выручке

Согласно исследованию, выручка столичных девелоперов от продажи жилья в апреле 2020 года составила 41,9 млрд рублей, что на 46,7% меньше, чем выручка в марте. В годовой динамике снижение составило 44,6%.

На десять застройщиков с наибольшими объемами выручки пришлось 62% всей выручки апреля. На первом месте ГК ПИК, реализовавшая жилья на 7,4 млрд рублей, что на 37% ниже, чем среднемесячные показатели первого квартала 2020 года. На втором месте - MR Group, выручившая 4,71 млрд рублей, что выше, чем в среднем в месяц в первом квартале 2020 года в два раза. Замыкает тройку лидеров Ingrad, который продал жилья на 2,72 млрд рублей, что на треть ниже, чем в среднем в месяц в первом квартале 2020 года.

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