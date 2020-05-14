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Продавцы жилья на вторичном рынке России снижают цены второй месяц подряд

Это связано с падением спроса на жилье в условиях самоизоляции

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Цены на квартиры на вторичном рынке в крупнейших городах России снижаются второй месяц подряд в среднем на 0,1-0,2 процентных пункта еженедельно в условиях падающего спроса в условиях самоизоляции. Об этом сообщил в четверг ТАСС директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов.

"Тренд на снижение реальной стоимости продажи объектов вторичной недвижимости мы отмечаем уже второй месяц - конечная цена снижается в среднем на 0,1-0,2 процентных пункта еженедельно за счет скидок, которые предоставляют собственники покупателям", - сказал он.

По данным аналитиков компании "Этажи", более активно снижают цены собственники квартир на вторичном рынке в Омске (цена продажи ниже цены предложения в среднем на 4,5%), Перми (4,5%), Казани (4,4%), Саратове (4%), Новом Уренгое (3,9%), Тюмени (3,8%), Красноярске (3,7%), Новосибирске (3%), Краснодаре (2,6%), Екатеринбурге (2%), Воронеже (2%). Наиболее стабильны цены на вторичном рынке Москвы и Санкт-Петербурга, где даже в условиях режима самоизоляции и невысокого спроса собственники делают минимальные скидки, средний размер которых не превышает 1,5% от изначально заявленной стоимости.

По словам Хусаинова, ситуация со спросом на недвижимость в крупных российских городах оказалась не такой катастрофической, как прогнозировалось в первые недели введения режима самоизоляции. Он отметил, что спрос поддержали реализуемые государством меры, в том числе снижение ипотечных ставок и увеличение материнского капитала. При этом эксперт не исключил пессимистичного развития ситуации, если к моменту, когда иссякнет потенциал отложенного спроса, не будут предприняты дополнительные меры по повышению доступности жилья и доходов населения. "В таком случае до конца года квадратные метры на вторичном рынке могут снизиться в цене от 5 до 15%", - прогнозирует Хусаинов. По его данным, средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в РФ по состоянию на май составляет 60,1 тыс. рублей.

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