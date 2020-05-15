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Роспотребнадзор рекомендует платить за ЖКХ через интернет

В ведомстве отмечают, что таким образом можно избежать просрочки платежей

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор советует россиянам воспользоваться банковскими онлайн-сервисами для оплаты услуг ЖКХ, чтобы избегать просрочки платежей, несмотря на то, что кабмин запретил взыскивать долги за "коммуналку" до Нового года. Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"Для того, чтобы не допускать просрочку оплаты жилищных и коммунальных услуг в условиях самоизоляции, потребителям рекомендуется воспользоваться банковскими онлайн-сервисами", - говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что в электронной системе ГИС ЖКХ можно получить информацию об управляющих и ресурсоснабжающих организациях, оказываемых ими услугах и начислениях за ЖКХ. Кроме того, там можно проконтролировать качество предоставляемых услуг, а также получить информацию о выполнении программ по капремонту, переселению из аварийного жилья и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Ранее правительство РФ ввело мораторий на начисление и взыскание неустойки по долгам за услуги ЖКХ до 1 января 2021 года.

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