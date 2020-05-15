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Спрос на новостройки в России упал на 30%

В последнюю неделю апреля были проданы 220 тыс. кв. м жилья, сообщил замруководителя аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Спрос на новостройки на территории России к маю 2020 года упал на 30%. Об этом сообщил в пятницу заместитель руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов на онлайн-конференции "Стресс-тесты для девелопмента: новый кризис - новый вызов".

"К концу апреля спрос в целом по стране снизился на 30%. Если в феврале-марте в среднем в неделю продавалось 300-350 тыс. кв. м жилья, то на последней неделе апреля было продано всего 220 тыс. - таким образом произошло падение спроса на 30%", - сказал он.

Белоусов добавил, что падение спроса в стране неравномерное. Например, в Москве, по его словам, спрос упал в целом в два раза. При этом есть регионы - например, Новосибирск, где продажи упали не так сильно, и покупатели были активны даже в начале мая. По словам эксперта, вполне может быть, что это связано с менее жесткими карантинными мерами, чем в Московском регионе.

При пессимистичном сценарии без дополнительных мер поддержки строительства продажи новостроек в России по итогам 2020 года упадут не менее чем на 30%, отметил, в свою очередь, член совета директоров девелоперской компании "Самолет" Антон Елистратов. "Если будут дополнительные меры поддержки, падение будет меньше", - заявил он в ходе онлайн-конференции.

В ситуации развития коронавируса в большей степени рискуют мелкие девелоперы, высказал мнение в ходе онлайн-конференции вице-президент ГК "Инград" Артем Бортневский. "Падение, конечно, есть, оно продолжится и летом. Наверное, лидеры рынка выйдут на параметры 10-15%. У мелких девелоперов падение составит от 30% до 70%", - прогнозирует эксперт.

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