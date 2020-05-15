В Волгоградской области до конца года сдадут в эксплуатацию 17 долгостроев

ВОЛГОГРАД, 15 мая. /ТАСС/. Застройщики Волгоградской области при поддержке властей региона до конца текущего года завершат возведение 17 долгостроев, ключи от квартир в которых получат порядка 1,3 тыс. семей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации области.

"За пять лет во взаимодействии с правоохранительными и надзорными органами удалось восстановить права свыше 6 тыс. семей дольщиков, завершив 70 долгостроев. В 2020 году будут завершены еще 17, новоселами станут порядка 1,3 тыс. семей. Так, сегодня сдан в эксплуатацию крупный проблемный объект долевого строительства, ключи от квартир в третьем доме ЖК "Парк Европейский" Кировского района Волгограда выданы 137 дольщикам", - сказали в пресс-службе.

История ЖК "Парк Европейский" тянулась с 2012 года, когда руководство ООО "Орион" допустило финансовые нарушения, в результате чего дефицит средств на достройку 13 домов превысил 1 млрд рублей. Десятиэтажку завершил другой застройщик с господдержкой региона. Введены в эксплуатацию уже три дома самого крупного долгостроя Волгоградской области, восстановлены права 406 участников долевого строительства.

"По инициативе администрации области принят региональный закон, позволяющий направить бюджетную субсидию на завершение строительства, внедрены другие меры поддержки. Работы возобновилось в 2018 году с приходом нового добросовестного застройщика ООО "Пересвет Юг". По информации инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области, еще пять домов в составе ЖК "Парк Европейский" планируются к сдаче в 2020 году, остальные компания завершит в 2021-2022 годах", - уточнили в пресс-службе.