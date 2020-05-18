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Чистая прибыль ДОМ.РФ за I квартал 2020 года сократилась почти в семь раз

Показатель снизился до 441 млн рублей

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Государственная компания ДОМ.РФ за I квартал 2020 года почти в семь раз снизила объем чистой прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Информация об этом следует из промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.

В документе отмечается, что за три месяца 2020 года чистая прибыль ДОМ.РФ составила 441 млн рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года эта сумма составляла 3 млрд рублей. Активы компании сократились с 1,04 до 1,01 трлн рублей.

Портфель ипотечных кредитов компании с начала года снизился почти на 5% и составил 650 млрд рублей по итогам первых трех месяцев 2020 года. Финансирование арендного жилья и жилищного строительства в I квартале 2020 года достигло 52,7 млрд рублей, рост с начала года - 50%. Обязательства компании снизились на 3,7% с начала года до почти 838 млрд рублей. Достаточность собственных средств на 31 марта 2020 года составила 16,2%.

В сообщении ДОМ.РФ добавляется, что создание резервов под кредитные убытки за I квартал составило более 2,1 млрд рублей по сравнению с восстановлением резервов в сумме более 2,6 млрд рублей за аналогичный период 2019 года. Создание резервов за три месяца 2020 года в основном связано с уточнением подхода к оценке уровня ожидаемых кредитных потерь с целью объективного отражения негативных факторов в экономике, вызванных влиянием новой коронавирусной инфекции COVID-19, отметили в компании.

По словам генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко, компания концентрирует ресурсы для поддержки ипотечных заемщиков и строительной отрасли. "Резервы, формируемые под указанные цели и задачи, существенно влияют на финансовые результаты ДОМ.РФ, но мы уверены, что в сегодняшней ситуации это единственно возможный выбор, который послужит восстановлению ипотечного рынка и позволит поставить на рельсы и запустить строительный сектор - локомотив развития экономики", — приводятся в сообщении слова Мутко.

О компании

Акционерное общество "ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере. Создан для содействия проведению государственной жилищной политики. 100% акций компании принадлежит государству в лице Росимущества. В настоящий момент ДОМ.РФ является крупнейшим финансовым институтом развития после ВЭБ, который ежегодно направляет на выплату дивидендов в федеральный бюджет не менее 50% от прибыли по МСФО.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссия
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