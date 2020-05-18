Сбербанк в начале июня запустит сервис поиска партнеров по девелопменту

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Сбербанк планирует в начале июня запустить площадку по fee-девелопменту для реализации проектов жилищного строительства, сообщил в понедельник вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов на пресс-брифинге в формате конференц-звонка.

Fee-девелопмент - помощь внешнего девелопера, который реализует проект по заказу инвестора.

"Мы на первой неделе июня планируем запустить сервис поиска fee-девелопера, а если говорить точнее - партнера, соинвестора или fee-девелопера. Мы видим, что есть большое количество проектов, которые приходят, но ввиду небольшого количества опыта или собственного вклада, не могут получить банковское финансирование", - сказал он.

Бессонов пояснил, что в первую очередь речь идет о региональных проектах. По его словам, сервис будет помогать соединять эти проекты с компаниями, которые прочно стоят на рынке, имеют хороший опыт получения и возврата банковского финансирования, а также реализации проектов в целом. "В партнерстве с региональными девелоперами они могут успешно делать проекты, а мы их будем финансировать", - отметил он.

Бессонов уточнил, что сейчас Сбербанк ведет переговоры с 15 крупнейшими девелоперами. По его мнению, договориться удастся как минимум с половиной из них.