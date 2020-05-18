Девелоперам Подмосковья потребуется около недели для восстановления темпов строительства

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, 18 мая в регионе возобновляется работа промышленных предприятий, строек и на объектах ЖКХ. Как ранее сообщал ТАСС, с 18 мая планируется возобновить строительство 90 объектов социальной инфраструктуры. Возобновление строительных работ может проводиться только при соблюдении стандарта организации работы на строительных площадках в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденного в регионе. Среди мер, предусмотренных стандартом, предусматривается введение пропускного режима на строительную площадку, соблюдение социальной дистанции между работниками, организация медицинского пункта для контроля за здоровьем работников.

"ГК "Инград" возобновила строительные работы на всех своих объектах в Московской области сразу же после снятия ограничений властями. Компания готовилась к открытию строительных площадок заранее. Планируется, что в течение недели компания выйдет на запланированные темпы и полностью восстановит количество рабочих на своих площадках в Подмосковье", - сообщил ТАСС вице-президент ГК "Инград" Григорий Звенигородский.

В пресс-службе Группы компаний "ПИК" сообщили, что сейчас девелопер занимается расконсервацией строек. Полностью весь рабочий процесс компания возобновит в течение восьми часов. В свою очередь директор строительного комплекса ГК "Гранель" Андрей Зимонов отметил, что застройщику достаточно трех дней для полного возобновления всех строительных работ. По словам президент Группы "Эталон" Геннадия Щербины, восстановление высоких темпов полномасштабного строительства займет у компании не более одной рабочей недели.

Опрошенные ТАСС крупные участники рынка говорят об отсутствии проблем с поставкой материалов. Например, ГК "ПИК" производит большинство материалов, необходимых для строительства, на своих предприятиях и не зависит от зарубежных поставок, сказали в пресс-службе. "Работы идут бесперебойно и в высоком темпе благодаря тому, что еще до введения ограничений на строительных площадках были сформированы необходимые резервы строительных материалов и техники", - отметил Щербина.

Рабочие возвращаются на стройки

Девелоперы добавляют, что ежедневно будут постепенно увеличивать количество работающих на стройплощадках. По словам президента ГК ФСК Владимира Воронина, до введения ограничений на строительство в подмосковных проектах компании было занято более 10 тыс. человек. Сегодня застройщик вывел около 7 тыс. рабочих, до конца мая планируется увеличить их число до 10,7 тыс. "В июне мы планируем увеличивать их количество, потому что в период, пока строительство было приостановлено, мы активно проводили проектные работы, тендеры на новые виды работ для того, чтобы в момент открытия строек период вынужденного простоя не сказался на сроках ввода", - сказал Воронин.

В свою очередь Звенигородский отметил, что на проектах ГК "Инград" в Подмосковье до запрета строительства работало более 2 тыс. человек. Во время ограничительных мер часть из них находились по месту жительства и сегодня вернулись на работу. Рабочие, которые остались в Подмосковье, были обеспечены жильем, питанием и средствами защиты. Зимонов также сказал, что большинство строителей ГК "Гранель" приступили в работе, ограничительные меры не повлияли на число сотрудников компании.

Обеспечить меры безопасности

Застройщики заранее готовились к возобновлению строительства, поэтому все сотрудники обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты. "Строительные площадки "Сити-XXI век" были подготовлены заблаговременно. В соответствии со стандартом организации работы на строительных площадках в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, принятым в Московской области, в миниполисах "Серебрица", "Дивное" и "Рафинад" организованы медпункты, где медработники будут дважды в день проверять состояние здоровья работников и сотрудников штаба строительства. Также компанией организовано еженедельное тестирование на предмет заболевания коронавирусом", - сказал директор департамента реализации проектов "Сити-XXI век" Денис Денисов.

В свою очередь, на объектах ГК "ПИК" несколько раз в день проводится обязательная дезинфекция всех помещений на стройплощадках и производствах. Также в помещениях установили бактерицидные лампы, увеличили число рейсов служебных автобусов, чтобы не создавать скопление людей в транспорте. "При выполнении работ сотрудникам следует соблюдать безопасную дистанцию в два метра. Работа столовой переведена в режим бесконтактной передачи питания в ланч-боксах", - добавили в пресс-службе компании.

По словам Зимонова, сложностей, связанных с соблюдением безопасности на стройках, нет, так как необходимые инструкции застройщики Подмосковья получили заранее. В ГК "Инград" добавили, что на всех объектах компании действует повышенный режим контроля, профилактики и постоянного мониторинга.

Задержек по вводу жилья не планируется

Остановка строительства в Подмосковье не скажется на сроках сдачи объектов в эксплуатацию, считают девелоперы. В ГК "Инград" проанализируют и скорректируют все работы для сдачи жилья в установленные сроки. В ГК "ПИК" и ГК "Гранель" также говорят, что большинство объектов строится с опережением графика, что позволит избежать задержек по вводу.

"Наши подрядчики полностью обеспечены строительными материалами и находятся в высокой стадии готовности. Нарастить прежние темпы работ не займет много времени", - отмечает Денисов.

При этом на строительство будет оказывать внимание и общая экономическая ситуация, говорит Щербина. "Больше месяца вынужденного простоя, разумеется, внесли коррективы в наши планы. Но на сроки реализации проектов гораздо большее влияние окажет дальнейшее развитие общей экономической ситуации в стране, нежели вынужденная пятинедельная приостановка строек. Многое зависит от возможности обеспечивать бесперебойную работу предприятий во всей производственной цепочке: от выпуска стройматериалов и оборудования до логистики", - прокомментировал он.