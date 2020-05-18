В Москве пройдет общественное обсуждение застройки территории двух заводов в ЗАО

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Проект застройки территории в Западном административном округе Москвы, включающий "Московский трубный завод "ФИЛИТ" и "Московский телевизионный завод "Рубин", выставили на общественное обсуждение до 31 мая 2020 года. Информация о проекте застройки размещена на портале "Активный гражданин".

"Территория подготовки проекта планировки расположена в Западном административном округе города Москвы, в границах района Филевский парк города Москвы. В рамках реализации данного проекта предусмотрено строительство общественно-жилой застройки. Также проектом предлагается передача земельного участка площадью 0,74 га из фонда инвестора под строительство многоквартирного жилого дома по программе реновации", - говорится на портале в описании проекта.

Там уточняется, что проект охватывает 23,19 га, расположенные между ул. Барклая, Багратионовским и Промышленным проездами. На территории также находится гипермолл "Горбушкин двор" и ТЦ "Горбушка".

В материалах отмечается, что планируется построить две общеобразовательные школы на 475 мест, три детских сада и здание общественного комплекса около станции метро "Багратионовская". Первые этажи общественно-жилых комплексов займут кафе, магазины, аптеки и т.д. На подземных уровнях предусмотрят автостоянки. Согласно проекту планировки, на этой территории построят более 357 тыс. кв. м жилья, этажность которого составляет от шести до 59 этажей, включая 12-этажные, 30-этажные, 44-этажные дома и т.д.

При этом до начала строительства высотных зданий планируется сократить санитарно-защитные зоны от торгово-развлекательного центра "Филион" и объектов АО МТЗ "Рубин".

"Проектные решения позволят значительно улучшить экологическую обстановку в районе, так как проектом предусмотрен вывод с территории трех крупных производственных комплексов: ПАО "Московский трубный завод "ФИЛИТ", АО "Московский телевизионный завод "Рубин", АО "АЙС-ФИЛИ". Также проектными решениями предусматривается образование новых озелененных территорий общего пользования площадью 1,24 га", - говорится в материалах проекта застройки.

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