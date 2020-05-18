В ДОМ.РФ сообщили, что квартиры с дисконтом попадут в программу выкупа у застройщиков

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. ДОМ.РФ утвердил программу выкупа квартир у застройщиков в рамках мер господдержки, в первую очередь в нее попадут дома застройщиков, которые предложат больший дисконт. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба компании по итогам совещания генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко с руководителями Фондов субъектов РФ и региональных министерств строительства.

"К выкупу планируются квартиры как в домах, которые строятся по старым правилам, так с использованием счетов эскроу. Реализация выкупленных квартир будет осуществляться через аукцион. В первую очередь будут рассматриваться дома тех застройщиков, которые предложат больший дисконт", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что программа коснется всех регионов России. Выкупу подлежит только стандартное жилье. Критерии участия будут определены отдельным решением правления ДОМ.РФ.

"На заседании правления ДОМ.РФ мы утвердили программу по выкупу жилья на 50 млрд [рублей]. Большое внимание будет уделяться ситуации в регионах. Если какой-то субъект РФ хочет предложить в качестве "пилота" по выкупу свой регион, то мы готовы обсудить эту возможность", - приводятся в сообщении слова Мутко.

По его словам, позже ДОМ.РФ планирует выйти на рынок с выкупленными квартирами, но в первую очередь планируется предлагать их субъектам РФ. "Может быть, в регионах смогут так реализовать программу расселения аварийного фонда или решить другие вопросы", - цитирует пресс-служба Мутко.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ДОМ.РФ получит 50 млрд рублей на прямой выкуп непроданных квартир в новостройках, также компания планирует дополнительно направить на эти цели 100 млрд рублей. ДОМ.РФ намерен продавать выкупленные квартиры на открытом рынке, в том числе в рамках льготных программ - семейная ипотека, дальневосточная ипотека, а также в рамках новой программы субсидирования ипотечных ставок.