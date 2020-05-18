Эксперты назвали стоимость самой дорогой квартиры в новостройке в азиатской части России

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Самые дорогие новостройки в азиатской части России продаются во Владивостоке, Тюмени и Новосибирске. При этом рекорд принадлежит квартире в Приморском крае, говорится в исследовании премии Urban Awards.

"Новый жилой комплекс бизнес-класса Elements во Владивостоке установил рекорд стоимости жилья для новостроек в масштабе всей азиатской части РФ - 68,2 млн рублей. Рекорд принадлежит квартире 252,7 кв. м на 20-м этаже", - говорится в сообщении.

Эксперты премии рассчитали, что за эти же деньги в Москве можно купить трехкомнатную квартиру в 1,5 км от Кремля или четырыхспальные апартаменты на Балчуге. До выхода на рынок ЖК Elements во Владивостоке был только один проект с квартирами дороже 20 млн рублей - ЖК "Пряники".

Второй по величине ценовой максимум за Уралом зафиксирован в Тюмени. В жилом комплексе "1А Первомайская" в центре города на продажу выставлен трехуровневый пентхаус площадью 339,9 кв. м стоимостью 53,7 млн рублей. "Квартиры с метражом более 300 кв. м являются чрезвычайно редким продуктом на региональных рынках. В Москве их насчитывается порядка 60 единиц, в Санкт-Петербурге - менее 30", - отмечается в исследовании.

На третьем месте оказался Новосибирск с четырехкомнатной квартирой в ЖК "Жуковка" за 50 млн рублей. Ее площадь составляет 243,4 кв. м, дом расположен у Ботанического лесничества в Заельцовском районе.

В азиатской части России квартиры в новостройках стоимостью более 20 млн рублей зафиксированы также в Благовещенске (три квартиры в ЖК "САР" на берегу Амура) и Красноярске (три квартиры в ЖК "Адмирал" и одна квартира в ЖК Liner). В остальных крупных городах за Уралом ценовые максимумы скромнее: в Иркутске - 14,2 млн рублей, Сургуте - 12,9 млн рублей, Томске - 11,7 млн рублей, Омске - 10,2 млн рублей, Хабаровске - 9,9 млн рублей.