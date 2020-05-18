В Северной Осетии в 2020 году жилищные условия улучшат 14 семей в селах

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 мая. /ТАСС/. Жилищные условия в 2020 году улучшат 14 семей работников сельского хозяйства Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза республики.

"В 2020 году на строительство жилья работникам агропромышленного комплекса Северной Осетии выделено 13,4 млн рублей. Право на получение социальной выплаты, на улучшение жилищных условий имеют граждане, постоянно проживающие и работающие на сельских территориях в сфере агропромышленного комплекса, социальной сферы или в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность", - говорится в сообщении.

В первую очередь, средства выделяются семьям с тремя и более детьми. Выплаты будут осуществляться в рамках мероприятия "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях".

В 2019 году сертификаты получили 96 семей.