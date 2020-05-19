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Число сделок на рынке вторичного жилья в Москве в апреле сократилось почти в три раза

Всего в столице зарегистрировано 39,3 тыс. сделок на вторичном рынке жилья

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Количество сделок на вторичном рынке жилья Москвы по итогам апреля 2020 года сократилось почти в три раза по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом во вторник сообщила пресс-служба столичного Росреестра.

"Управлением Росреестра по Москве в апреле 2020 года зарегистрировано 5 196 переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья, что почти втрое (на 65%) ниже показателя прошлого месяца (14 801) и апреля 2019 года (14 875)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего за четыре месяца 2020 года зарегистрировано 39,3 тыс. сделок на вторичном рынке жилья Москвы, что на 21,5% ниже уровня прошлого года (50 тыс. сделок).

"В апреле статистические данные на вторичном рынке ожидаемо продемонстрировали значительное снижение в связи с введением ограничительных мер как для граждан, так и для обеспечивающих процесс оформления сделок организаций. Так, показатель зарегистрированных переходов прав по договорам купли-продажи в Москве в прошлом месяце откатился ниже январского уровня. Похоже, что часть сделок на вторичном рынке была отложена сторонами до стабилизации ситуации и ослабления карантинных мер", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

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