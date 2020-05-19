СМИ: Хайнань приступил к повсеместному улучшению жилищного фонда и сносу трущоб

ХАЙКОУ /Китай/, 19 май. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Хайнань активизировали реализацию очередного этапа программы по повсеместному улучшению жилищного фонда, в соответствии с которой планируется осуществить массовый снос обветшалых зданий и обеспечить ряд районов современной застройкой. Как сообщила газета "Хайнань жибао", проект выполняется в соответствии с общенациональной стратегией по ликвидации бедности.

По данным издания, оптимизация условий жизнедеятельности и улучшение архитектурного облика населенных пунктов острова будет осуществляться на коммерческой основе при активной правительственной поддержке. "На днях Госсовет КНР распорядился оказывать содействие районам, которые добились заметных успехов в ходе продвижения реформы, предусматривающей оптимизацию государственного контроля и выполнение стратегически важных задач для улучшения деловой среды в связи с необходимостью повышения уровня благосостояния аграрных районов. <...> В перечне 30 поощрительных мер - выделение финансовых средств и предоставление земельных участков", - говорится в распространенном заявлении администрации.

В нем отмечается, что, по оценке центральных властей, Хайнань вошел в число 14 из 31 административно-территориальной единицы континентального Китая, успешно выполняющих правительственную программу по улучшению жизненных условий малоимущих слоев, к которой имеют прямое отношение проекты по облагораживанию жилищного фонда. Согласно официальной оценке, в последнее время местная администрация ликвидировала трущобы и улучшила жилищные условия в 29 районах, включая город Цюнхай в восточной части острова, к которому относится Боао, где ежегодно проводится Азиатский экономический форум.

"В 2020 году компетентные ведомства <…> предоставят существенное вознаграждение или окажут целенаправленную поддержку регионам, которые добьются заметных результатов при реализации программы по улучшению обветшалого жилищного фонда", - сообщили власти.

29 февраля администрация Хайнаня объявила о выполнении задачи по полной ликвидации бедности на территории провинции. Региональное руководство заявило, что "не намерено останавливаться на достигнутом и продолжит проводить политику по равномерному обогащению местных жителей".

Согласно официальной статистике, на Хайнане насчитывается более 1,9 тыс. старых жилых кварталов, суммарная площадь которых превышает 16 млн кв. м - это 6 тыс. домов. Как правило в таких районах могут возникать перебои с работой водопроводов, канализации, электропроводки и интернета. Кроме того, согласно проведенному анализу, там не хватает детских садов, парковок и фитнес-залов. К тому же эти обветшалые компаунды, как выяснилось, нуждаются в ремонте прилегающих дорог и сносе хаотичной застройки.