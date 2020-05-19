В Госдуму внесли законопроект о включении платы за общедомовые нужды в тариф на ЖКУ

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Парламент Северной Осетии во вторник внес в Госдуму законопроект о включении оплаты ресурсов, потребляемых при использовании общего имущества в многоквартирных домах, в тариф на жилищно-коммунальные услуги, оплачиваемые жильцами. Текст размещен в думской электронной базе.

В пояснительных материалах разработчики указывают на то, что существующая система оплаты общедомовых нужд (ОДН) непрозрачна, она "является источником социальной напряженности в стране", приводит к росту числа жалоб со стороны граждан. Поставщики коммунальных услуг в свою очередь требуют платы с управляющих компаний и ТСЖ, которые не имеют права администрировать расчеты за ОДН, что приводит к банкротству компаний и судебным искам.

Законопроектом предлагается исключить из Жилищного кодекса РФ понятие "коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме". "При этом оплата коммунальных ресурсов, необходимых для содержания общего имущества в многоквартирном доме, предполагается к включению в стоимость тарифов на жилищно-коммунальные услуги", - говорится в пояснительной записке.

Авторы утверждают, что "стоимость тарифов при этом вырастет, по расчетным данным, не более чем на 1,5%, что значительно меньше, чем при существующей системе оплаты за ОДН". "Указанная система оплаты за ОДН позволит учесть интересы жильцов многоквартирных домов, поставщиков коммунальных услуг, управляющих компании и ТСЖ", - считают в парламенте Северной Осетии. Там также отмечают, что реализация законопроекта позволит отказаться от установления дорогостоящих общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов и снизить расходы граждан на оплату коммунальных услуг. Для этого предлагается исключить из действующих норм обязанность "по установлению коллективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных ресурсов, в том числе при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах".