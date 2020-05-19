Минстрой планирует представить "революционные" меры поддержки отрасли

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Минстрой России работает над дополнительными мерами поддержки строительной отрасли и планирует представить их к 1 июня, сообщил во вторник и.о. министра Никита Стасишин на онлайн-конференции "Коммерсантъ Волга", посвященной жилищному строительству.

"Мы сейчас работаем буквально в онлайн-режиме в правительстве над дополнительными мерами поддержки. Они будут представлены, думаю, к 1 июня в рамках поручения президента по национальному плану действий выхода из сложившейся ситуации. Там будут достаточно революционные вещи в хорошем смысле слова с точки зрения градостроительства и еще других вещей", - сказал Стасишин.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал постановление, которое в связи с пандемией коронавируса вводит ряд послаблений для застройщиков. В частности, документ разрешает до 1 января 2021 года не включать в реестр проблемных объектов жилые дома, срок строительства которых нарушен более чем на шесть месяцев. Кроме того, до 1 января не будут начисляться неустойка (пени) за неисполнение обязательств по договорам долевого участия, а также проценты, подлежащие уплате участнику долевого строительства.