Минстрой заявил, что снижение стоимости квадратного метра ухудшит качество жилья

Там также отметили, что это приведет к уменьшению конкуренции на рынке недвижимости

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Снижение стоимости квадратного метра жилья привет к ухудшению его качества и уменьшению конкуренции на рынке недвижимости. Такое мнение выразил во вторник и.о. министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на онлайн-конференции, посвященной жилищному строительству. "Любое дальнейшее снижение стоимости квадратного метра, [даже если] не берем [в расчет] Москву и Петербург, приведет к снижению качества жилья. А снижение качества жилья означает снижение конкуренции на рынке. Покажите мне застройщика, который сегодня снизит стоимость метра. Значит, у него рентабельность ниже, цена за квадратный метр была завышена. Стоимость в моменте регулирует рынок", - сказал Стасишин.

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По его словам, задача Минстроя состоит в том, чтобы обеспечить достройку всего жилья, а не диктовать застройщикам, по какой цене продавать квартиры. "Я считаю, что сегодня лучшее время покупать квартиры. Не надо ждать, поверьте. Хотите купить квартиру - идите покупайте", - добавил Стасишин. Ранее портал "Авито Недвижимость" сообщал, что за первый квартал 2020 года цены на квартиры в новостройках по России выросли почти на 2% - до 85 тыс. рублей в среднем за квадратный метр. Эксперты портала отметили, что рост цен на недвижимость на первичном рынке является устойчивым трендом и наблюдается несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию. Обманутые дольщики Стасишин также отметил, что риска появления новых обманутых дольщиков не наблюдается в регионах в условиях ухудшения экономической ситуации и распространения коронавируса. "Задача, которую мы видим, и работаем с губернаторами, - недопущение появления новых обманутых дольщиков. Сегодня рисков пока нет в регионах. Там, где были ранее накоплены проблемы, мы их тоже там решаем", - сказал Стасишин. Ранее правительство РФ дополнительно выделило 30 млрд рублей Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства, которые пойдут на решение проблем не менее 10 тыс. обманутых дольщиков. Кроме того, президент России Владимир Путин сообщил, что в качестве меры поддержки строительной отрасли в условиях падающего спроса ДОМ.РФ получит 50 млрд рублей на прямой выкуп непроданных квартир в новостройках. При этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое в связи с пандемией коронавируса вводит ряд послаблений для застройщиков. В частности, документ разрешает до 1 января 2021 года не включать в реестр проблемных объектов жилые дома, срок строительства которых нарушен более чем на шесть месяцев. Кроме того, до 1 января не будут начисляться неустойка (пени) за неисполнение обязательств по договорам долевого участия, а также проценты, подлежащие уплате участнику долевого строительства. Объем ввода жилья

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