Минстрой заявил, что снижение стоимости квадратного метра ухудшит качество жилья

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Снижение стоимости квадратного метра жилья привет к ухудшению его качества и уменьшению конкуренции на рынке недвижимости. Такое мнение выразил во вторник и.о. министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на онлайн-конференции, посвященной жилищному строительству.
"Любое дальнейшее снижение стоимости квадратного метра, [даже если] не берем [в расчет] Москву и Петербург, приведет к снижению качества жилья. А снижение качества жилья означает снижение конкуренции на рынке. Покажите мне застройщика, который сегодня снизит стоимость метра. Значит, у него рентабельность ниже, цена за квадратный метр была завышена. Стоимость в моменте регулирует рынок", - сказал Стасишин.
По его словам, задача Минстроя состоит в том, чтобы обеспечить достройку всего жилья, а не диктовать застройщикам, по какой цене продавать квартиры. "Я считаю, что сегодня лучшее время покупать квартиры. Не надо ждать, поверьте. Хотите купить квартиру - идите покупайте", - добавил Стасишин.
Ранее портал "Авито Недвижимость" сообщал, что за первый квартал 2020 года цены на квартиры в новостройках по России выросли почти на 2% - до 85 тыс. рублей в среднем за квадратный метр. Эксперты портала отметили, что рост цен на недвижимость на первичном рынке является устойчивым трендом и наблюдается несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию.
Обманутые дольщики
Стасишин также отметил, что риска появления новых обманутых дольщиков не наблюдается в регионах в условиях ухудшения экономической ситуации и распространения коронавируса.
"Задача, которую мы видим, и работаем с губернаторами, - недопущение появления новых обманутых дольщиков. Сегодня рисков пока нет в регионах. Там, где были ранее накоплены проблемы, мы их тоже там решаем", - сказал Стасишин.
Ранее правительство РФ дополнительно выделило 30 млрд рублей Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства, которые пойдут на решение проблем не менее 10 тыс. обманутых дольщиков. Кроме того, президент России Владимир Путин сообщил, что в качестве меры поддержки строительной отрасли в условиях падающего спроса ДОМ.РФ получит 50 млрд рублей на прямой выкуп непроданных квартир в новостройках.
При этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое в связи с пандемией коронавируса вводит ряд послаблений для застройщиков. В частности, документ разрешает до 1 января 2021 года не включать в реестр проблемных объектов жилые дома, срок строительства которых нарушен более чем на шесть месяцев. Кроме того, до 1 января не будут начисляться неустойка (пени) за неисполнение обязательств по договорам долевого участия, а также проценты, подлежащие уплате участнику долевого строительства.
Объем ввода жилья
Минстрой РФ прогнозирует, что объем ввода жилья в 2020 году будет не ниже уровня 2019 года, когда было введено в эксплуатацию 82 млн кв. м.
"В этом году пока прогнозируем объем ввода, может быть, как в прошлый год, либо на какие-то доли больше, но не меньше. И мы работаем с регионами [по этому вопросу]", - сказал и.о. министра строительства и ЖКХ.
По его словам, сейчас строится 100 млн кв. м жилья. Чтобы выйти на ввод в эксплуатацию 120 млн кв. м в 2024 году, к концу 2020 года в стройке должно быть около 140 млн кв. м, сказал Стасишин.
Согласно данным Росстата, в 2019 году в России ввели в эксплуатацию 82 млн кв. м жилья. Эти данные включают жилые дома, построенные населением на участках, предназначенных для ведения садоводства, которые до августа 2019 года в статистике не учитывались. В 2018 году ввод жилья составил 75,7 млн кв. м.
Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.
Субсидирование ставок по кредитам
Стасишин в продолжении сообщил, что российские застройщики смогут получить проектное финансирование на строительство жилья по субсидированной ставке с июня 2020 года.
"Будем субсидировать с июня месяца по заявкам банков застройщиков до ключевой ставки. Если сегодняшняя ставка у вас, например, 9-11%, будем субсидировать до 5,5%. Мы считаем, что это хорошая мера, которая позволит больший объем средств направить в стройку", - сказал Стасишин.
Он добавил, что взамен министерство ожидает, что застройщики не будут корректировать сроки по проектным декларациям, сохранят штатную численность сотрудников и обеспечат плановый ввод в 2020-2021 годах.
Правительство РФ выделило из Резервного фонда 12 млрд рублей для ДОМ.РФ, эти деньги будут направлены на субсидирование ставок по кредитам для застройщиков. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что средства пойдут на компенсации банкам, которые снизили ставки по проектному финансированию для застройщиков. Выделением компенсаций будет заниматься ДОМ.РФ.
С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.