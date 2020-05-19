{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минстрой заявил, что снижение стоимости квадратного метра ухудшит качество жилья

Там также отметили, что это приведет к уменьшению конкуренции на рынке недвижимости

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Снижение стоимости квадратного метра жилья привет к ухудшению его качества и уменьшению конкуренции на рынке недвижимости. Такое мнение выразил во вторник и.о. министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на онлайн-конференции, посвященной жилищному строительству.

"Любое дальнейшее снижение стоимости квадратного метра, [даже если] не берем [в расчет] Москву и Петербург, приведет к снижению качества жилья. А снижение качества жилья означает снижение конкуренции на рынке. Покажите мне застройщика, который сегодня снизит стоимость метра. Значит, у него рентабельность ниже, цена за квадратный метр была завышена. Стоимость в моменте регулирует рынок", - сказал Стасишин.

На эту тему
Льготная ипотека под 6,5%. Что известно об условиях программы

По его словам, задача Минстроя состоит в том, чтобы обеспечить достройку всего жилья, а не диктовать застройщикам, по какой цене продавать квартиры. "Я считаю, что сегодня лучшее время покупать квартиры. Не надо ждать, поверьте. Хотите купить квартиру - идите покупайте", - добавил Стасишин.

Ранее портал "Авито Недвижимость" сообщал, что за первый квартал 2020 года цены на квартиры в новостройках по России выросли почти на 2% - до 85 тыс. рублей в среднем за квадратный метр. Эксперты портала отметили, что рост цен на недвижимость на первичном рынке является устойчивым трендом и наблюдается несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию.

Обманутые дольщики

Стасишин также отметил, что риска появления новых обманутых дольщиков не наблюдается в регионах в условиях ухудшения экономической ситуации и распространения коронавируса.

"Задача, которую мы видим, и работаем с губернаторами, - недопущение появления новых обманутых дольщиков. Сегодня рисков пока нет в регионах. Там, где были ранее накоплены проблемы, мы их тоже там решаем", - сказал Стасишин.

Ранее правительство РФ дополнительно выделило 30 млрд рублей Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства, которые пойдут на решение проблем не менее 10 тыс. обманутых дольщиков. Кроме того, президент России Владимир Путин сообщил, что в качестве меры поддержки строительной отрасли в условиях падающего спроса ДОМ.РФ получит 50 млрд рублей на прямой выкуп непроданных квартир в новостройках.

При этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое в связи с пандемией коронавируса вводит ряд послаблений для застройщиков. В частности, документ разрешает до 1 января 2021 года не включать в реестр проблемных объектов жилые дома, срок строительства которых нарушен более чем на шесть месяцев. Кроме того, до 1 января не будут начисляться неустойка (пени) за неисполнение обязательств по договорам долевого участия, а также проценты, подлежащие уплате участнику долевого строительства.

Объем ввода жилья

На эту тему
Свой дом. Что нужно заранее знать об ипотеке

Минстрой РФ прогнозирует, что объем ввода жилья в 2020 году будет не ниже уровня 2019 года, когда было введено в эксплуатацию 82 млн кв. м. 

"В этом году пока прогнозируем объем ввода, может быть, как в прошлый год, либо на какие-то доли больше, но не меньше. И мы работаем с регионами [по этому вопросу]", - сказал и.о. министра строительства и ЖКХ.

По его словам, сейчас строится 100 млн кв. м жилья. Чтобы выйти на ввод в эксплуатацию 120 млн кв. м в 2024 году, к концу 2020 года в стройке должно быть около 140 млн кв. м, сказал Стасишин.

Согласно данным Росстата, в 2019 году в России ввели в эксплуатацию 82 млн кв. м жилья. Эти данные включают жилые дома, построенные населением на участках, предназначенных для ведения садоводства, которые до августа 2019 года в статистике не учитывались. В 2018 году ввод жилья составил 75,7 млн кв. м.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

Субсидирование ставок по кредитам

Стасишин в продолжении сообщил, что российские застройщики смогут получить проектное финансирование на строительство жилья по субсидированной ставке с июня 2020 года.

"Будем субсидировать с июня месяца по заявкам банков застройщиков до ключевой ставки. Если сегодняшняя ставка у вас, например, 9-11%, будем субсидировать до 5,5%. Мы считаем, что это хорошая мера, которая позволит больший объем средств направить в стройку", - сказал Стасишин.

Он добавил, что взамен министерство ожидает, что застройщики не будут корректировать сроки по проектным декларациям, сохранят штатную численность сотрудников и обеспечат плановый ввод в 2020-2021 годах.

Правительство РФ выделило из Резервного фонда 12 млрд рублей для ДОМ.РФ, эти деньги будут направлены на субсидирование ставок по кредитам для застройщиков. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что средства пойдут на компенсации банкам, которые снизили ставки по проектному финансированию для застройщиков. Выделением компенсаций будет заниматься ДОМ.РФ.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Глава ТПП просит Белоусова не штрафовать управляющие компании и ТСЖ в течение года
Действие системы штрафов предлагается приостановить с 1 июля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС