Глава ТПП просит Белоусова не штрафовать управляющие компании и ТСЖ в течение года

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин направил письмо первому вице-премьеру Андрею Белоусову с предложением приостановить с 1 июля на 1 год действие системы штрафов для управляющих организаций, товариществ собственников жилья, заменив их рекомендациями по устранению нарушений. Об этом говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Приостановить с 1 июля 2020 действие - временно, сроком на год год - системы штрафов, назначаемых многочисленными проверяющими организациями (Государственные жилищные инспекции, Госпожарнадзор, Гостехнадзор) для управляющих организаций, ТСЖ и др., заменив штрафы рекомендациями по устранению выявленных нарушений", - отмечается в документе.

По данным Катырина, которые он приводит в письме, опрос управляющих организаций более чем в 30 регионах России показал, что в апреле 2020 года произошло резкое - до двух и более раз - снижение уровня оплаты содержания жилья и коммунальных услуг в многоквартирных домах. При этом управляющие организации выполняют работы по дезинфекции помещений без их оплаты, только в 20% регионов полностью или частично компенсируются затраты на дезинфекцию, отметил он.

"Для управляющих организаций сохраняется без изменений система многочисленных штрафов за нарушение правил содержания МКД, которые неизбежны при снижении доходов организаций. Очевидно, что в сложившихся обстоятельствах создаются условия для банкротства многих управляющих организаций, увольнения значительной части работников, и это может привести к ухудшению технического и санитарного состояния домов, к нарушениям сроков и качества подготовки жилищного фонда к зиме", - объяснил свое предложение Катырин.

Другие инициативы

Также Катырин просит на год приостановить действие норм "об аннулировании лицензий управляющих организаций на право деятельности по управлению многоквартирными домами в связи с образованием задолженности по оплате коммунальных ресурсов ресурсоснабжающим организациям и продлить сроки действия квалификационных аттестатов руководителям управляющих организаций".

Он рекомендует предложить Госдуме внести изменения в статью 159 Жилищного кодекса РФ, предусмотрев, что "жилищные субсидии должны рассчитываться исходя из полной площади помещения (в настоящее время - из нормативной площади), а размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг не могут превышать 10% от совокупного дохода семьи".

"Реализация данных предложений позволит значительно улучшить экономическое состояние управляющих организаций, предотвратить ухудшение состояния многоквартирных домов и рост недовольства населения качеством и стоимостью жилищных и коммунальных услуг", - полагает Катырин.