Минстрой на треть сократит количество требований к строительству

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Минстрой России разработал изменения в перечень обязательных требований при строительстве, что приведет к уменьшению их количества на 30%, сообщил во вторник первый заместитель министра строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал от правительства навести порядок в ведении строительной документации, чтобы не давать возможность затягивать сроки сооружения различных объектов. Глава государства добавил, что нужно "зачистить" "всякие СНИПы, "хрипы" и примазавшихся к этому виду деятельности квазиучастников процесса".

"Вопрос снижения количества требований, необходимых для начала строительства объектов прорабатывается нами давно. Это будет способствовать эффективной работе всей отрасли. Сегодня такая задача поставлена президентом страны, поэтому работу в этом направлении нужно усилить. Минстроем уже разработаны изменения в перечень обязательных требований, в итоге их количество должно уменьшиться на 30%", - привела пресс-служба Минстроя слова Файзуллина.

В частности, Минстрой предлагает сформировать единый перечень национальных стандартов и сводов правил, при применении которых на добровольной основе будут соблюдены требования технического регламента о безопасности зданий и сооружений. Кроме того, предлагается устанавливать требования к разработке специальных технических условий (СТУ) только в случае реконструкции объекта капитального строительства и отступления от обязательных строительных норм.

Файзуллин также отметил, что необходимо устранить ограничения по применению новых технологий в строительстве. "Мы должны идти в ногу со временем, на сегодняшний день есть компании, которые патентуют новые технологии в строительстве, новые стройматериалы. Наше предложение - установить право таких организаций - правообладателей новых технологий разрабатывать нормативно-технические документы добровольного применения по собственной инициативе и представлять их в Минстрой России на утверждение, а Минстрою России установить обязанность их рассматривать и принимать по ним решения в установленные сроки", - сказал первый замминистра.

Он добавил, что должна быть повышена роль и ответственность организаций, которые проводят экспертизу проектной документации, а также повышено качество государственного строительного надзора. В частности, предлагается в обязательном порядке проводить строительный контроль объектов, которые возводятся по нацпроектам.