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"Известия": в ГД предложили обязать банки рефинансировать ипотеку для обманутых дольщиков

С такой инициативой депутат Госдумы от "Единой России" Александр Якубовский обратился в ДОМ.РФ и ЦБ

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Якубовский обратился в ДОМ.РФ и ЦБ с предложением обязать банки не отказывать обманутым дольщикам в рефинансировании ипотечных кредитов. Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на письма депутата в эти организации.

По оценке Якубовского, на данный момент в России около 200 тыс. обманутых дольщиков, из них 50-60 тыс. оказались в ситуации, когда им необходимо снижение процентной ставки по ипотеке. Он отметил, что дольщики оформляли кредиты по старым ставкам, которые за последние несколько лет значительно упали.

В пресс-службе ДОМ.РФ изданию сообщили, что рефинансирование уже доступно для граждан, по чьим домам приняты решения о восстановлении прав. В госкомпании и ЦБ добавили, что они изучат сложившуюся ситуацию, когда получат письмо депутата.

Кроме того, в пресс-службе ВТБ газете сообщили, что банк принимает заявления на реструктуризацию от всех клиентов, а в банке "Открытие" обманутые дольщики и вовсе отсутствуют.

Во вторник и.о. министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин заявил, что в регионах не наблюдается риска появления новых обманутых дольщиков в условиях ухудшения экономической ситуации и распространения коронавируса.

В начале мая правительство РФ дополнительно выделило 30 млрд рублей Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства, которые пойдут на решение проблем не менее 10 тыс. обманутых дольщиков. Кроме того, президент России Владимир Путин сообщил, что в качестве меры поддержки строительной отрасли в условиях падающего спроса ДОМ.РФ получит 50 млрд рублей на прямой выкуп непроданных квартир в новостройках.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия"Единая Россия"Якубовский, Александр ВладимировичСтасишин, Никита Евгеньевич
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