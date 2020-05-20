В селе на севере Камчатки в этом году завершат строительство первого за почти 30 лет дома

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 мая. /ТАСС/. Строительство первого за 28 лет жилого дома в селе Манилы на севере Камчатки по госпрограмме "Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом "Корякский округ" будет завершено в третьем квартале 2020 года. Об этом ТАСС рассказала референт отдела жилищного строительства краевого Минстроя Татьяна Михалькова.

"В селе Манилы Пенжинского района строительство 12-квартирного дома выполнено почти на 90%. Новоселье запланировано на третий квартал 2020 года. Строительство ведется в рамках государственной программы "Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом "Корякский округ". На его возведение из краевого бюджета выделено почти 99 млн рублей. Последний раз жилой дом в селе Манилы был сдан в эксплуатацию 28 лет назад", - рассказала ТАСС Татьяна Михалькова.

Отмечается также, что с 2014 года на территории Корякского округа в эксплуатацию были введены десять жилых домов на 86 квартир. Из-за сложностей с логистикой и удаленности населенных пунктов строительство домов ведется с дополнительными трудностями: рабочие бригады на места стройки доставляются исключительно по воздуху, а материалы - с помощью морского сообщения.

Реализация государственной программы "Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом "Корякский округ" началась в 2014 году. Ее главная цель - улучшение качества и уровня жизни населения в Корякском округе. Объем финансирования программы на 2020 год - около 216 млн рублей.

Манилы - село в Пенжинском районе Камчатки. Расстояние до краевой столицы - около 1 100 км. Население - 712 человек.