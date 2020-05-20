{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В селе на севере Камчатки в этом году завершат строительство первого за почти 30 лет дома

На его возведение из краевого бюджета выделили около 99 млн рублей
Описание
© Валерий Матыцин/ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 мая. /ТАСС/. Строительство первого за 28 лет жилого дома в селе Манилы на севере Камчатки по госпрограмме "Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом "Корякский округ" будет завершено в третьем квартале 2020 года. Об этом ТАСС рассказала референт отдела жилищного строительства краевого Минстроя Татьяна Михалькова.

"В селе Манилы Пенжинского района строительство 12-квартирного дома выполнено почти на 90%. Новоселье запланировано на третий квартал 2020 года. Строительство ведется в рамках государственной программы "Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом "Корякский округ". На его возведение из краевого бюджета выделено почти 99 млн рублей. Последний раз жилой дом в селе Манилы был сдан в эксплуатацию 28 лет назад", - рассказала ТАСС Татьяна Михалькова.

Отмечается также, что с 2014 года на территории Корякского округа в эксплуатацию были введены десять жилых домов на 86 квартир. Из-за сложностей с логистикой и удаленности населенных пунктов строительство домов ведется с дополнительными трудностями: рабочие бригады на места стройки доставляются исключительно по воздуху, а материалы - с помощью морского сообщения.

Реализация государственной программы "Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом "Корякский округ" началась в 2014 году. Ее главная цель - улучшение качества и уровня жизни населения в Корякском округе. Объем финансирования программы на 2020 год - около 216 млн рублей.

Манилы - село в Пенжинском районе Камчатки. Расстояние до краевой столицы - около 1 100 км. Население - 712 человек. 

Теги
РоссияКамчатский крайДальний Восток
Реклама на ТАСС
"Известия": в ГД предложили обязать банки рефинансировать ипотеку для обманутых дольщиков
С такой инициативой депутат Госдумы от "Единой России" Александр Якубовский обратился в ДОМ.РФ и ЦБ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС