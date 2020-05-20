Хуснуллин считает, что пандемия позволит ускорить цифровизацию строительства

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Ограничительные меры, принятые из-за распространения коронавирусной инфекции, позволят изменить систему управления строительством, сделав ее более эффективной и ускорив цифровизацию отрасли, сообщил в среду журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Полученный за последнее время опыт позволит поменять систему управления стройкой в стране и сделать ее более эффективной. В отрасли будут внедряться новые механизмы и принципы организации работы. Можно сказать, что коронавирус изменит систему управления стройкой в России", - сказал Хуснуллин.

Он пояснил, что это особенно актуально для российской строительной отрасли. "Потому что мы строить умеем, но система управления у нас откровенно, мягко говоря, хромает", - отметил вице-премьер.

По его словам, необходимость оформления градостроительных документов и проведения большинства совещаний дистанционно будет способствовать внедрению цифровых технологий.

"В Москве на протяжении многих лет ведется работы по переводу госуслуг в электронный вид, а во многих регионах эта работа только начинается. Сложившиеся условия интенсифицируют этот процесс, что будет способствовать улучшению инвестиционного климата и повышению производительности труда в отрасли", - отметил Хуснуллин.

Внедрение цифровых технологий строительства, таких как информационное моделирование здания (BIM-технологии, Building Information Model), является одной из задач нацпроекта "Цифровая экономика".