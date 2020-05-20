Стратегию развития Саратовской агломерации разработает консорциум из 4 архитектурных бюро

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Консорциум из четырех архитектурных бюро стал победителем конкурса на разработку стратегии пространственного и социально-экономического развития Саратовской агломерации до 2030 года, сообщила в среду пресс-служба ДОМ.РФ.

"Фонд ДОМ.РФ определил победителя конкурса на разработку стратегии пространственного и социально-экономического развития Саратовской агломерации до 2030 года. Победителем признан консорциум из 4 организаций - фондов "Центр стратегических разработок", "Центр стратегических разработок "Северо-Запад" и компаний "Центр экономики инфраструктуры", "МЛА+СПб". Конкурсная комиссия сделала выбор с учетом опыта компаний в разработке крупных проектов развития территорий", - говорится в сообщении.

Лидер консорциума ЦСР "Северо-запад", учрежденный в 2000 году, занимается проведением стратегических исследований и выработкой экспертных рекомендаций по широкому кругу социально-экономических вопросов. Компания "МЛА+СПб", российский офис архитектурного бюро из Нидерландов, разрабатывала стратегические документы и работала над проектами в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Перми, Уфе и других городах.

Как отметили в ДОМ.РФ, стратегия пространственного и социально-экономического развития Саратовской агломерации до 2030 года позволит повысить качество жизни около 1,2 млн человек и выявить экономический потенциал региона. В результате будут разработаны проекты нормативно-правовых актов, в соответствии с которыми региону предстоит актуализировать действующие документы территориального планирования и социально-экономического развития.

Развитие центра Саратова

Кроме того, был выбран оператор международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительных проектов комплексного развития территорий центральной части Саратова. Им стала консалтинговая компания "КБ Стрелка", у которой есть опыт проведения 26 архитектурных конкурсов, включая конкурс на концепцию территории парка "Тучков Буян" в Санкт-Петербурге. Кроме того, компания выступала консультантом международного архитектурного конкурса по разработке проекта парка "Зарядье" в Москве.

По итогам международного конкурса должны быть разработаны архитектурно-градостроительные проекты развития пяти территорий в центральной части города Саратова: бывшего аэропорта Центральный, Зеленого острова, Соколовой горы, Глебучего оврага и острова Покровские пески. "КБ Стрелка" выберет жюри из российских и международных экспертов, которые отберут пять участников конкурса для разработки проектов.

"Из пяти участников будут определены два полуфиналиста, а затем совместно с представителями общественности будет назван победитель конкурса. Определить финалиста планируется в апреле 2021 года", - отмечается в сообщении.

В апреле 2020 года фонд ДОМ.РФ, правительство Саратовской области, администрации Саратова, Саратовского, Татищевского, Энгельсского муниципальных районов заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития территории Саратовской области.