Минстрой планирует установить единый стандарт выдачи градпланов земельных участков

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ России подготовило проект постановления о едином стандарте предоставления государственной или муниципальной услуги по выдаче градостроительных планов земельных участков. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормальных правовых актов.

"Принятие проекта постановления позволит установить единый стандарт предоставления государственной (муниципальной) услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка в связи с совершенствованием механизмов государственной поддержки строительства и снижением административной нагрузки на застройщиков, осуществить перевод услуг в сфере строительства в электронный вид в рамках достижения результатов реализации федерального проекта "Жилье", входящего в национальный проект "Жилье и городская среда", - говорится в сводном отчете к проекту постановления.

В документе указано, что получить такую услугу могут физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, или юридические лица - собственники или владельцы земельных участков. Градостроительные планы земельных участков будут выдавать в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных услуг, государственные информационные системы субъектов России, региональные порталы государственных и муниципальных услуг и т. д. Также отмечается, что заявитель сможет получить услугу через многофункциональные центры.

Срок выдачи градостроительного плана участка не должен превышать 14 рабочих дней с момента получения запроса уполномоченным органом. В сводном отчете отмечается, что сегодня в законодательстве нет единых требований по выдаче градостроительного плана земельного участка, а также единой формы подачи документов застройщиком.

Внедрение новых нормативно-технических документов в строительстве и увеличение процедур, представляемых в электронном виде, являются одними из целевых показателей национального проекта "Жилье и городская среда" до 2024 года.