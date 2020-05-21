На Дальнем Востоке проверят повышение цен на жилье по ипотеке

ТАСС, 21 мая. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК) проанализирует динамику цен на квартиры при реализации программы "Дальневосточная ипотека". Об этом сообщил в четверг глава министерства Александр Козлов.

Представитель Хабаровского края на заседании рабочей группы по льготной ипотеке, которое прошло в четверг по видеоконференцсвязи, сообщил о том, что несколько застройщиков значительно подняли цены на жилье.

"Сергей Владимирович Ховрат (глава АРЧК - прим. ТАСС), соберите данные от всех регионов по компаниям, по которым есть необоснованный рост цены. И подготовьте, пожалуйста, письмо за моей подписью в максимально быстрые сроки на [Игоря] Артемьева, руководителя ФАС, с просьбой дать поручение региональным руководителям провести проверку в отношении этих компаний", - сказал Козлов.

Он пояснил, что региональные управления уже ведут самостоятельно такую работу. "Но мы эту историю еще подкрепим со стороны федерального ФАС", - добавил министр. Он поручил АРЧК составить сводную таблицу по всем 11 регионам Дальневосточного федерального округа со списком застройщиков и динамикой роста цен.

В феврале замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин сообщил, что министерство не исключает возможного роста цен на жилье на Дальнем Востоке из-за популярности льготной ипотеки под 2% в условиях, когда спрос превышает предложение. В Минвостокразвития отмечали, что площадь доступного по программе первичного жилья увеличится благодаря возведению новых комплексов. Эта мера должна сдержать рост стоимости квадратного метра.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил главам дальневосточных регионов координировать работу по льготной ипотеке, в том числе следить за ценами на жилье. Программа позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить ипотечный заем в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет.