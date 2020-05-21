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Пандемия коронавируса нового типа

ДОМ.РФ планирует передать участок в Сыктывкаре под строительство коронавирусной больницы

По информации госкомпании, планы по строительству таких объектов есть также в Калуге и Новосибирске

ТАСС, 21 мая. ДОМ.РФ планирует передать федеральный земельный участок в Сыктывкаре под строительство медицинского учреждения для борьбы с коронавирусом. Об этом в четверг сообщил журналистам управляющий директор госкомпании Анатолий Азизов.

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"Мы вышли во все регионы с предложением, что готовы с ними отработать при необходимости вопросы вовлечения федеральных площадок под объекты, необходимые для лечения больных с коронавирусом. Сейчас идет период активного взаимодействия. Более того, на утверждении у председателя комиссии находится повестка очередного заседания, где в числе вопросов будет вопрос передачи федерального земельного участка в Сыктывкаре республиканским властям для того, чтобы на нем появился объект, связанный с коронавирусом", - сказал Азизов.

Он добавил, что также совместные планы по строительству таких объектов наметились в Калуге и Новосибирске. Кроме того, по его словам, более 20 регионов сообщили ДОМ.РФ, что будут иметь в виду госкомпанию в случае, если срочно понадобится выделение земель для строительства больниц.

ДОМ.РФ - агент Российской Федерации по вовлечению неиспользуемого недвижимого госимущества в хозяйственный оборот. Компания вовлекает в оборот федеральные земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена.

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РоссияКомиКалужская областьНовосибирская областьПандемия коронавируса нового типа
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