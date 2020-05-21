Главный архитектор Москвы предсказал переход на принципы ЗОЖ при планировании городов

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Ситуация с пандемией коронавируса отразится на желании людей вести здоровый образ жизни, что будет способствовать изменениям в подходах при планировании городов. Такое мнение высказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на онлайн-конференции РБК "Безопасный город: новые задачи и решения".

"Я думаю, что все-таки понимание, что надо полагаться на себя, заниматься здоровьем через спорт, правильное питание, правильный режим дня и правильные увлечения <…> будет приходить в массовое сознание после таких ситуаций как сейчас. Соответственно будет расти спрос на город, дающий такие возможности", - сказал Кузнецов.

По мнению главного архитектора Москвы, появится тренд на города, которые приспособлены для занятия спортом и пребывания на свежем воздухе. При этом он отметил, что Москве при реализации проектов благоустройства нужно ускоряться и пытаться сделать больше из задуманного. Так как и в будущем развитие пешеходного движения будет в приоритете над автомобильным, необходимо создавать больше маршрутов для бега, прогулок, вело-дорожек, набережных и тротуаров, считает Кузнецов.