Минвостокразвития не получало данные о фиктивных разводах ради ипотеки под 2%

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Минвостокразвития не получало информацию о том, что на Дальнем Востоке оформляют фиктивные разводы ради получения льготной ипотеки под 2% годовых. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе министерства.

В пятницу газета "Известия" сообщила, что число разводов среди жителей Дальнего Востока увеличилось на 11% в 2020 году по сравнению с прошлым годом в том числе из-за возрастных ограничений для участия в программе "Дальневосточная ипотека".

"Минвостокразвития или Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК, отвечает за информационное сопровождение программы "Дальневосточная ипотека") не получали информацию о том, что на Дальнем Востоке существует проблема фиктивных разводов для того, чтобы воспользоваться программой "Дальневосточная ипотека", - сказал собеседник агентства.

Сейчас ипотеку под 2% годовых на Дальнем Востоке могут взять семьи, где возраст каждого из супругов не превышает 35 лет и хотя бы один из них зарегистрирован в дальневосточном регионе. Кроме того, льготный кредит доступен не состоящим в браке гражданам того же возраста, у которых есть ребенок до 18 лет. Как сообщали "Известия", банк ВТБ предлагает изменить критерии: достаточно, чтобы возраст хотя бы одного из супругов был до 35 лет. Уточнялось, что ВТБ готовит обращения в правительство по этой теме.

При этом в Минвостокразвития указывают, что понятие молодой семьи в программах было введено еще задолго до разработки "Дальневосточной ипотеки". "Оно встречается в правилах предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья и в ряде других социальных программ. В правилах 2010 года также определено, что возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет", - сообщили в ведомстве.

Программа ипотеки под 2% с момента запуска пользуется высоким спросом: сейчас подано более 27 тыс. заявок на ее получение и заключено более 7,5 тыс. договоров на общую сумму свыше 26,1 млрд рублей. В министерстве отмечают, что изменение условий программы привело бы к росту числа заявок, но не позволило бы удовлетворить весь спрос. "Здесь же могут найтись недовольные оставшимися ограничениями - возрастом до 35 лет, а не старше, и так далее", - пояснил собеседник агентства. Минвостокразвития и АРЧК не получали официальных предложений ВТБ по изменению условий программы. В министерстве также напомнили, что без ограничений по возрасту ипотеку под 2% могут получить участники программы "Дальневосточный гектар" - они могут взять льготный кредит на строительство дома.

О программе

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. Вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил главам дальневосточных регионов координировать работу по льготной ипотеке, в том числе следить за ценами на жилье. Программа позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить ипотечный заем в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет.