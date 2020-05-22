Фонд защиты прав дольщиков Подмосковья возглавил Виталий Донченко

Минвостокразвития не получало данные о фиктивных разводах ради ипотеки под 2%

Сейчас льготную ипотеку могут взять семьи, в которых возраст каждого из супругов не превышает 35 лет и хотя бы один из них зарегистрирован в дальневосточном регионе

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