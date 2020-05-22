Фонд защиты прав дольщиков Подмосковья возглавил Виталий Донченко

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Власти Московской области утвердили на должность генерального директора Фонда защиты прав дольщиков Подмосковья Виталия Донченко, об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Министерства жилищной политики региона.
"Генеральным директором регионального Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области назначен Виталий Донченко. Срок его полномочий составит один год", - привели в пресс-службе слова министра жилищной политики региона Инны Федотовой.
В пресс-службе отметили, что ранее Донченко являлся советником министра стройкомплекса Московской области. Кроме того, в попечительский совет фонда вошли заместитель председателя правительства Московской области Максим Фомин, министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова, главный архитектор региона Александра Кузьмина.
Основная деятельность Фонда защиты прав дольщиков направлена на завершение строительства проблемных многоквартирных домов застройщиков, признанных банкротами, и иных объектов.