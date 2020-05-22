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Банк ДОМ.РФ увеличил объем проектного финансирования строительства с начала года на 30%

Показатель вырос почти до 347 млрд рублей

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ увеличил в первом квартале 2020 года портфель проектного финансирования жилищного строительства на 30% - до почти 347 млрд рублей, сообщила в пятницу пресс-служба банка.

"Портфель проектного финансирования жилищного строительства составил 346,9 млрд рублей, увеличившись с начала года на 81,3 млрд рублей или 30,6%", - говорится в сообщении.

По итогам первого квартала, в соответствии с международным стандартом финансовой отчетности (МСФО), чистая прибыль составила 78 млн рублей. По отношению к аналогичному периоду прошлого года она сократилась на 546 млн рублей или 87,5%.

Чистые процентные доходы за первый квартал 2020 года составили 3 млрд рублей, увеличившись на 1,7 млрд рублей или 131,7%. Достаточность собственных средств на 31 марта составила 28,4% по сравнению с 24,9% по состоянию на 31 декабря 2019 года.

"Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, Банк ДОМ.РФ продолжает бесперебойно финансировать строительную отрасль, развивать направление ипотечного кредитования. Наша ключевая задача как банка, уполномоченного в сфере жилищного строительства, - поддержка застройщиков и сохранение доступности ипотеки для выполнения целей национального проекта "Жилье и городская среда", - приводятся в сообщении слова председателя правления банка Артема Федорко.

Банк ДОМ.РФ - ипотечно-строительный банк, который входит в группу финансового института развития ДОМ.РФ и является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства.

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