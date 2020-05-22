Девелоперы ожидают рост спроса на арендные поселки в Подмосковье

В отличие от западных стран, в России строительство недорогих поселков для сдачи в аренду до пандемии не было распространено, пока таких проектов единицы.

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Формат арендных поселков, который еще не развит в России, будет востребован в Подмосковье из-за ситуации с коронавирусом. Такое мнение в пятницу высказал председатель совета директоров девелоперской группы компаний Kaskad Family Валерий Мищенко в ходе онлайн-конференции "Что ждет рынок загородной недвижимости в ближайшие годы?".

"Мы такой проект будем запускать летом текущего года. Будем формировать арендный поселок с нормальным проектным финансированием со стороны банков. То, о чем все говорили, наконец, может наступить", - сказал Мищенко.

По словам эксперта, раньше сегмент арендных домов в России был нерабочим, однако сейчас "это бум сезона, связанный с ограничениями". "Однако никто не знает, сколько мы будем в этом режиме жить, возможно, будет еще несколько волн спроса", - прогнозирует он.

Мищенко также отметил, что из-за возросшего спроса на загородную недвижимость в пандемию на рынке в ближайшие два года будут происходить сделки по слиянию и поглощению между малоэтажными и многоэтажными девелоперами. "Три многоэтажных девелопера обращались к нам за экспертизой и с предложениями о разных формах сотрудничества. Думаю, мы не одни, к десятке крупных игроков наверняка эти компании тоже обращались", - сказал Мищенко.

Интерес городских девелоперов к загородному направлению действительно есть, подтвердил управляющий партнер компании Good Wood Александр Дубовенко. По его словам, в его компанию также поступали похожие обращения. "К нам приходили с подобными предложениями две компании из топ-многоэтажников", - сообщил он в ходе онлайн-конференции.