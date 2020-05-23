В Совфеде предложили выделять жилье из маневренного фонда для самоизоляции

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Российские сенаторы разрабатывают законопроект, устанавливающий возможность обеспечения жильем из маневреннего фонда заразившихся граждан с целью самоизоляции в случае эпидемии, пандемии или объявленного карантина. Об этом сообщил ТАСС глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Разработать проект федерального закона о внесении изменений в статью 106 Жилищного кодекса РФ в части установления в случае негативной санитарно-эпидемиологической ситуации - пандемии, эпидемии, объявления карантина на определенной территории, введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, возможности заключения договора найма жилого помещения маневренного фонда с лицами, прибывающими из иностранных государств, населенных пунктов, местностей, где отмечены соответствующие заболевания", - говорится в перечне мероприятий по совершенствованию законодательства РФ в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях (документ имеется в распоряжении ТАСС).

"Комитет занимается разработкой законопроекта, устанавливающего возможность по обеспечению зараженных лиц, больных, жилыми помещениями для соблюдения режима необходимой самоизоляции, не создавая рисков для здоровья членов их семей и близких лиц. В скором времени планируем внести инициативу на рассмотрение парламента", - сказал Клишас ТАСС.

По его словам, ситуация с коронавирусной инфекцией показала, что многие лица, например приехавшие из стран с плохой эпидемиологической обстановкой, были вынуждены уходить на самоизоляцию в домашних условиях, тем самым ставя под удар здоровье близких и родных. Кроме того, люди, проживающие в квартирах маленькой площади, не могут в полной мере соблюдать необходимые меры предосторожности, особенно если кто-то из них заболел и вынужден находиться на домашнем лечении, уточнил сенатор.

"Таким образом, вопрос о возможности обеспечения таких людей жилыми помещениями для соблюдения режима необходимой самоизоляции или лечения становится особенно актуальным. Подобный механизм также может служить одним из инструментов, позволяющих не перегружать коечный фонд системы здравоохранения", - сказал Клишас.