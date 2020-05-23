СФ разработает законопроект о праве поэтапной выплаты застройщику средств со счетов эскроу

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Сенаторы разработают законопроект о возможности частичного перечисления застройщику денежных средств со счетов эскроу по мере завершения отдельных этапов строительства дома. Соответствующее предложение содержится в перечне мероприятий по совершенствованию законодательства РФ в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях.

"Установить возможность частичного перечисления средств со счетов эскроу застройщику по мере завершения отдельных этапов строительства объекта. Разработать проект федерального закона о внесении изменений в закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", допускающих поэтапное раскрытие счетов эскроу и порядок такого раскрытия, в том числе способы определения объема средств, перечисляемых застройщику до введения объекта в эксплуатацию", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Как уточняется в документе, с июля прошлого года использование счетов эскроу является обязательным условием для осуществления расчетов между участниками долевого строительства.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

Ранее глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева заявила, что процентные ставки для проектного финансирования строительства жилья должны быть снижены, чтобы поддержать застройщиков в условиях пандемии коронавируса.