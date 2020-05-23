Хуснуллин внес в кабмин поправку об ускорении завершения долгостроев

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Предложение об ускорении процедуры достройки проблемных домов внесено в правительство России, сообщил в субботу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в прямом эфире на своей странице в Instagram.

"Очень медленная процедура передачи [дома новому застройщику] от момента принятия [решения] о банкротстве до начала строительства. По сегодняшним законодательным нормам проходит в лучшем случае один год. Я могу обрадовать дольщиков, я поправку о том, как ускорить этот вопрос, внес уже в правительство. Я надеюсь, мы за счет этих поправок скорость принятия решения сократим минимум на два-три месяца", - сказал Хуснуллин.

По его словам, в России насчитывается около 200 тыс. обманутых дольщиков, площадь долгостроев достигает 10 млн кв. м. На решение проблемы необходимо 500 млрд рублей, подчеркнул вице-премьер. Он добавил, что за один год проблема не будет решена, однако в текущем году будет сделан прорыв в этом вопросе.