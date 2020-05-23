Хуснуллин заявил, что более 100 законов и актов нужно принять для развития стройотрасли

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Более 100 законодательный инициатив и нормативных актов необходимо принять для развития строительной отрасли, в том числе для того, чтобы ускорить строительство и снизить его стоимость, сообщил в субботу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в прямом эфире на своей странице в Instagram.

"Всю эту неделю мы рассматривали подготовку национального плана развития экономики, где стройка является одним из ключевых драйверов развития. Я подготовил со своими коллегами целую систему решения, которая позволит упростить стройку, ускорить сроки и при этом снизить стоимость", - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что окончательный план действия может быть сформирован уже на следующей неделе. "Я могу сказать, что только законодательных инициатив, которые мы должны подготовить, их более ста, <...> чтобы эту задачу решать", - добавил вице-премьер.