Хуснуллин допустил расширение ипотеки под 6% для молодых семей в России

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Российская программа ипотеки под 6% для молодых семей с детьми может быть расширена: ее планируется увеличить по объему и сделать более эффективной, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время прямого эфира в своем официальном Instagram-аккаунте.

Программа предоставления ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, была запущена в начале 2018 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Государство берет на себя обязательство по выплате банку разницы по ставке между 6% и фактической ставкой банка на льготный период.

"У нас есть ипотека для молодых семей [со ставкой] до 6%, сейчас мы рассматриваем вопросы расширения этой программы, [возможности] сделать ее больше по размеру и более эффективной. Эти меры мы готовим", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что также существует программа по улучшению жилищных условий молодых семей, которая реализуется в том числе через специальные региональные организации. По словам Хуснуллина, по ней молодым семьям может оплачиваться до 30% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса.

"В основном оплачивают региональные фонды, региональные бюджеты, и бюджет РФ определенную сумму софинансирует. Сумма софинансирования из федерального бюджета недостаточно большая, и многие регионы ее просят добавить. Но когда мы посчитали всю стоимость - это [оказалась] очень большая сумма. Но в то же время я этот вопрос поднимаю на уровне правительства РФ, прошу все-таки эти деньги по возможности изыскать и по возможности эту программу увеличивать", - сказал вице-премьер.

О программе

Молодые семьи могут получить социальные выплаты на улучшение жилищных условий по государственной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". В 2020 году в программе участвуют 83 региона России. Получить государственную поддержку могут молодые семьи, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Также они должны иметь возможность частично оплатить покупку жилья. Каждому из супругов или одному родителю в неполной семье не должно быть больше 35 лет.

В первую очередь на соцподдержку могут рассчитывать многодетные семьи и молодые семьи, которые поставлены на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года. Семьям с одним ребенком и более предоставляется выплата в 35% от расчетной цены жилья, семьям без детей - 30%. Выделенные деньги можно потратить для оплаты цены договора купли-продажи жилья, договора строительного подряда, для внесения последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, для уплаты первоначального взноса, погашения основной суммы долга или уплаты процентов по ипотеке, а также цены договора участия в долевом строительстве при использовании счетов эскроу и т. д.