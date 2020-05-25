Российские банки снизили объем выдачи ипотеки в апреле почти на 40%

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российские банки в апреле 2020 года выдали 81,5 тыс. ипотечных кредитов на 184 млрд рублей, что на 33% ниже по количеству и на 39% по объему по сравнению с мартовскими показателями. В сравнении с апрелем 2019 года выдачи снизились на 18%, следует из предварительных данных "Объединенного кредитного бюро" (ОКБ).

При этом в бюро отмечают, что по сравнению с другими видами кредитования снижение в выдачах ипотеки не столь значительно. В сделках по покупке недвижимости длительный цикл оформления, поэтому в апреле было выдано большое число кредитов, работа по которым была начата еще до введения карантина.

"Кроме того, поддержку ипотеке оказывал ажиотажный спрос на недвижимость в марте. В апреле рынок недвижимости замер, что, вероятно, отразится на ипотечном кредитовании по итогам мая", - приводит пресс-служба слова гендиректора ОКБ Артура Александровича.

Средняя сумма выданных кредитов также сократилась с почти 2,5 млн рублей в марте до 2,26 млн рублей в апреле, средний срок, напротив, увеличился с 198 месяцев в марте до 199 месяцев в апреле. Полная стоимость кредита по сравнению с прошлым месяцем в апреле не изменилась и составила 10,1%, при этом по сравнению с апрелем прошлого года фиксируется снижение на 2 п. п. (апрель 2019 года - 12,1%).

Наибольшее снижение в выдачах и объемах ипотеки наблюдается в Москве (53% и 56% соответственно), Московской области (49% и 52%), Санкт-Петербурге (44% и 48%), Тюменской области (40% и 44%).