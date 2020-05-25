Кабмин разработал возможность снижения первоначального взноса по льготным ипотекам до 15%

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Правительство разработало возможность снизить первоначальный взнос по государственным программам льготной ипотеки с 20% до 15%. Соответствующий проект постановления правительства России, автором которого выступает Минфин, опубликован в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления предлагается внести изменения в части снижения требования об оплате стоимости жилья за счет собственных средств или средств финансовой помощи из бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов либо от организаций-работодателей, и (или) путем распоряжения полностью или частично средствами материнского (семейного) капитала с 20 до 15%", - говорится в пояснительной записке.

Изменения коснутся семейной (ставка не более 6%) и дальневосточной ипотеки (не более 2%), а также программы ипотеки по ставке не выше 6,5% годовых, действующей до 1 ноября 2020 года.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину до 20 мая проработать возможность снижения до 15% минимального размера первоначального взноса по ипотеке для семей с детьми с использованием материнского капитала. Такое поручение было дано по итогам встречи главы государства с представителями общественности Ивановской области, состоявшейся 6 марта.

Уточнения программы ипотеки под 6,5%

Кроме того, проект постановления предлагает уточнить правила субсидирования ипотечной ставки под 6,5%. В частности, будет установлено, что недополученные банками доходы возмещаются по кредитам, договоры о предоставлении которых заключены до 1 ноября, при этом сам кредит может быть выдан после 1 ноября.

Как отмечается в пояснительной записке, такое уточнение необходимо в связи с тем, что в соответствии с законодательством застройщик может получить оплату по договору участия в долевом строительстве только после государственной регистрации такого договора. В то время как обычно регистрация проходит в течение пяти рабочих дней, на практике же срок регистрации может превышать один месяц по причинам, не зависящим от кредитора и заемщика.

Проектом постановления также уточняется, что кредитным договором могут быть предусмотрены условия изменения процентной ставки, если в результате такого изменения ее размер не превысит 6,5% годовых. Еще одно уточнение позволит участвовать в программе кредиторам, выдающим кредиты на условиях военной ипотеки.

Также проектом постановления предусматривается сокращение на один месяц периода, с которого начинается выплата компенсации банкам их недополученных доходов. В соответствии с предлагаемым изменением, первая выплата может быть осуществлена с календарного месяца, в котором осуществлена государственная регистрация ипотеки.

Правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых 23 апреля 2020 года. Такую ипотеку можно оформить до 1 ноября этого года при покупке квартиры в новостройке. Максимальная сумма кредита, определенная этой программой, составляет 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей для остальных регионов страны.

Программа предоставления ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, была запущена в начале 2018 года. Государство берет на себя обязательство по выплате банку разницы по ставке между 6% и фактической ставкой банка на льготный период. Программа "Дальневосточная ипотека" начала действовать с 10 декабря 2019 года. Она позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить ипотечный заем в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет.