Дом личного врача Петра I выставили на продажу в Москве почти за 40 млн рублей

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. ДОМ.РФ планирует 5 июня провести конкурс по продаже дома придворных врачей царей Алексея Михайловича и Петра I в Москве. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Компания ДОМ.РФ проведет конкурс по продаже здания площадью 1172,9 кв. м, с одновременным предоставлением в аренду земельного участка площадью 549 кв. м в Центральном административном округе Москвы, по адресу: улица Бауманская, вл. 53, стр. 8. Здание является объектом культурного наследия федерального значения "Палаты XVII века", также известным как "Дом Анны Монс", - говорится в сообщении.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в электронном виде до 1 июня, электронные торги состоятся 5 июня. Задаток по объекту составляет 7,94 млн рублей, а начальная цена дома - 39,7 млн рублей. В пресс-службе отмечают, что сейчас дом находится в неудовлетворительном состоянии. Собственник здания должен будет отреставрировать объект, провести противоаварийные работы и приспособить его к современному использованию. Все работы согласовываются с Мосгорнаследнием.

"Дом Анны Монс" является единственным сохранившимся жилым зданием Немецкой слободы. Он принадлежал семье придворных врачей Ван-дер-Гульстов. Согласно легенде, этот дом также связан с именем фаворитки Петра I - Анны Монс.

ДОМ.РФ вовлекает в хозяйственный оборот неиспользуемые федеральные объекты и земельные участки с использованием механизма Федерального закона "О содействии развитию жилищного строительства". Земельные участки предоставляются как для целей комплексного освоения территории, так и для отдельных проектов строительства. Ранее сообщалось, что ДОМ.РФ планирует вовлечь в оборот более 18,5 тыс. га неэффективно используемых земель, находящихся в федеральной собственности, к 2024 году.