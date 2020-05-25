Исследование: для отелей России апрель 2020 года стал самым тяжелым месяцем

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Апрель 2020 года стал самым тяжелым месяцем для гостиничной индустрии России. Такая оценка содержится в исследовании консалтинговой компании CBRE.

"Несомненно, апрель стал самым провальным месяцем за всю историю туриндустрии в России. Для рынков Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и других городов России год станет переломным. Часть средств размещения закроется", - говорится в материалах.

Уточняется, что загрузка гостиниц Москвы в апреле 2020 года упала на 70 процентных пункта до 8%, по сравнению с аналогичными периодами трех прошлых лет. Чем выше сегмент, тем ниже были показатели загрузки. Так, наименьшую загрузку продемонстрировал люксовый сегмент - менее 5%. Средние тарифы на размещение в отелях Москвы в апреле 2020 года снизились на 19% до 6,25 тыс. рублей относительно показателя прошлого года. Доходность на номер в апреле 2020 года по упала на 94% в сравнении с апрелем 2019 года.

В Санкт-Петербурге в апреле 2020 года загрузка брендированных отелей упала на 65 процентных пункта и составила менее 3% (по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет). Тариф в среднем по рынку составил приблизительно 5,2 тыс. рублей, что на 14% ниже показателя прошлого года.

Согласно материалам, в Сочи закрыты практически все объекты, загрузка в среднем по рынку в апреле была близка к нулю.

Восстановительный период на рынке индустрии гостеприимства России будет сложным и продолжительным, прогнозируют в CBRE. "Мы ожидаем, что быстрее загрузка сможет восстановиться в гостиницах эконом и среднего ценового сегмента. Люксовому сегменту потребуется больше времени, но как только откроются границы, накопившийся спрос со стороны топ-менеджмента, представителей власти и просто состоятельных путешественников поддержит данный сегмент", - говорится в материалах.