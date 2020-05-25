Банки за месяц получили почти 85 тыс. заявок на ипотеку под 6,5%

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российские банки получили 84,5 тыс. заявок на льготную ипотеку под 6,5% годовых со старта госпрограммы. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина.

"Программа ипотеки с господдержкой увеличила спрос на жилье, уже можно говорить о ее востребованности. Выдача первых кредитов под 6,5% началась 20 апреля, и по состоянию на 21 мая банками получено 84,5 тыс. заявок, из которых одобрили уже более 58 тыс.", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина.

По его словам, к настоящему моменту банки выдали ипотечные кредиты на 36,5 млрд рублей. "По всей России банки уже выдали 14,3 тыс. кредитов. При этом только в Москве выдано более 2 тыс. кредитов", - цитирует пресс-служба Хуснуллина.

Правительство утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых 23 апреля 2020 года. Ипотеку с господдержкой по ставке в 6,5% годовых можно оформить до 1 ноября этого года при покупке квартиры в новостройке. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки - до 20 лет.