Росреестр Москвы за четыре месяца зарегистрировал более 9,5 тыс. сделок с эскроу

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Столичный Росреестр за первые четыре месяца 2020 года зарегистрировал более 9,5% сделок с использованием счетов эскроу, что составляет почти треть от общего числа зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ). Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Росреестра по Москве Мария Макарова на онлайн-конференции РБК "Новостройки онлайн: навстречу клиентам и новым возможностям".

"В январе 2020 года управлением зарегистрировано 1737 ДДУ с использованием эксроу счетов, включая жилье и не жилье. В марте этот показатель увеличился почти в два раза (зарегистрировано более 3,2 тыс. ДДУ с эскроу - прим. ТАСС). Вместе с тем, по отношению к [марту] в апреле 2020 года данный показатель снизился на 38%. Всего за четыре месяца 2020 года было зарегистрировано 9568 ДДУ с использованием эскроу счетов. Это 32% от общего количества зарегистрированных ДДУ за данный период", - сказала Макарова.

По ее словам, в апреле 2020 года зафиксирован один из самых низких показателей числа зарегистрированных договоров долевого участия, чуть более 5 тыс. сделок. Это почти в два раза меньше, чем в апреле 2019 года, когда было зарегистрировано более 9,8 тыс. договоров. Из 5 тыс. зарегистрированных ДДУ почти 2 тыс. пришлось на договоры с использованием счетов эксроу.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

22 апреля 2019 года правительство утвердило критерии, соответствие которым позволяет строящимся жилым проектам не переходить на работу по эскроу с 1 июля 2019 года. Согласно документу правительства, не переходить на новую систему финансирования могут проекты, строительная готовность которых составляет не менее 30%, а объем привлеченных средств по договорам участия в долевом строительстве составляет 10% и более. Отдельные критерии строительной готовности прописаны для проектов комплексного освоения территории - на уровне 15%. Для системообразующих организаций, которые строят не менее 4 млн кв. м на территории четырех регионов, а также для застройщиков, которые достраивают проблемные объекты с обманутыми дольщиками. В этом случае степень строительной готовности объекта может составлять 6%.