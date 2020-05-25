Эксперт: женщины чаще мужчин оформляют ипотеку онлайн

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Почти две трети дистанционных ипотечных сделок (64%) оформляют женщины, тогда как на мужчин приходится 36% таких сделок, сообщил в понедельник управляющий директор Абсолют банка Иван Любименко на конференции РБК "Новостройки онлайн: навстречу клиентам и новым возможностям".

"Первоначальный взнос отличается в большую сторону в части именно онлайн-сделки. Возраст - немного моложе заемщик [при онлайн-сделках]. Интересно было узнать, что очень сильно гендерный фактор отличается по сделкам в онлайне и офлайне <…> Такая статистика, что почему-то именно женщины более скрупулезно в онлайне занимаются изучением вопроса приобретения квартиры и оформляют договор на себя", - сказал Любименко.

Согласно продемонстрированным материалам, 64% ипотечных сделок оформляются дистанционно женщинами, а 36% - мужчинами, тогда как офлайн-сделки распределяются почти равномерно: 56% женщин и 44% мужчин.

По данным Абсолют банка, заемщик при дистанционной сделке на два года моложе офлайн-заемщика - 35 лет против 37. Средний первоначальный взнос при онлайн-сделке составляет 33%, тогда как при традиционном оформлении ипотеки - 28%.

Согласно опросу ЦИАН, в целом 10% покупателей готовы приобрести квартиру дистанционно, отметила руководитель направления компании "Первичная недвижимость" Виктория Гончарова. По ее словам, 50% респондентов, напротив, оказались не готовы к онлайн-сделкам. Оставшиеся 40% могли бы совершить онлайн-покупку при условии, что продавец является надежным застройщиком, а сам покупатель уже знаком с объектом недвижимости и видел его раньше.

По завершении пандемии около 7-10% сделок с недвижимостью от общего количества будет совершаться дистанционно, считает директор по продажам девелоперской группы компаний "Инград" Константин Тюленев. Похожий прогноз дал коммерческий директор Московского территориального управления группы "Эталон" Василий Фетисов - 10-15%. "Прежде всего, это региональные сделки, во вторую очередь это сделки по машино-местам, кладовым," - пояснил представитель застройщика. Кроме того, по его словам, такие сделки будут совершаться с объектами, которые находятся непосредственно в районе проживания покупателя.