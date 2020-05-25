Кабмин рассмотрит возможность достройки в Удмуртии домов обманутых дольщиков

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Правительство РФ рассмотрит возможность финансирования работы по завершению строительства домов для обманутых дольщиков в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина, который в понедельник провел совещание с властями региона в режиме видеоконференции.

"Прошу до конца недели представить список домов, которые могут быть достроены до конца этого года либо в начале следующего. Мы будем рассматривать возможность выделения средства на эти цели" - цитирует Хуснуллина пресс-служба.

Глава Удмуртии, в свою очередь, сообщил, что в 2019 году республика выполнила показатели нацпроекта "Жилье и городская среда", было введено 759,9 тыс. кв. метров жилья, что на 8,9% больше, чем в 2018 году. При этом в связи с режимом самоизоляции в апреле наблюдалось снижение спроса на многоквартирное жилье, была ограничена возможность регистрации сделок. Тем не менее, застройщики подтверждают выполнение обязательств по объектам текущего года, приостановки строительства в регионе не наблюдается.

Сейчас в Удмуртии около 600 обманутых дольщиков. В конце 2019 года на одном из крупнейших долгостроев в Удмуртии - ЖК "Радужный" в Ижевске - строительная компания приступила к работам на двух 12-этажных домах, где зарегистрировано 148 обманутых дольщиков, получив за это земельные участки. Стоимость объектов незавершенного строительства, определенная судом, составила 130 млн рублей. Кроме того, в марте этого года строительные работы начались на территории 16-этажного дома на улице Петрова в Ижевске, где предусмотрено 150 квартир дольщиков.