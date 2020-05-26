Реновация Центрального телеграфа в Москве начнется к 2022 году

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Реновация Центрального телеграфа в Москве начнется в конце 2021 года, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе девелопера проекта компании Vos’hod.

"Начало реставрационных работ запланировано на конец 2021 года, работы планируется завершить в начале 2024 года. Концепцию реновации Центрального телеграфа разработает британское архитектурное бюро David Chipperfield Architects", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что это всемирно известное архитектурное бюро было выбрано в рамках конкурентных переговоров, которые проводились при участии КБ "Стрелка".

После реновации Центральный телеграф станет многофункциональным комплексом, включающим торговую галерею, офисы и общественные пространства, сообщили ТАСС в компании. В здании появится паркинг. "Мы стремимся восстановить выдающуюся индивидуальность Центрального телеграфа, возродить его как место для бизнеса и общественной жизни, для встреч и общения", - цитирует пресс-служба архитектора Дэвида Чипперфильда.

Проект будет реализован с привлечением финансирования Сбербанка. Планируемый объем инвестиций девелопер не раскрывает. Стоимость реновации Центрального телеграфа может составить примерно в 5-7 млрд рублей", - рассказал ТАСС руководитель департамента рынков капитала Cushman & Wakefield Алан Балоев.

Здание Центрального телеграфа построено в 1927 году по проекту архитектора Ивана Рерберга в непосредственной близости от Кремля, на первой линии Тверской улицы. Там находится географический нулевой километр, который является начальной точкой отсчета расстояний всех дорог страны, в шаговой доступности расположены 10 станций метро.

Компания Vos’hod создана в 2019 году для реализации проектов в сегменте элитной жилой и многофункциональной недвижимости. В настоящий момент портфель девелопера включает проект реновации Центрального телеграфа, а также два проекта в сегменте элитной недвижимости.

Выбор архитектора

Вместе с экспертами в области сохранения культурного наследия были изучены первоначальные чертежи и логика, которую закладывалась при строительстве Центрального телеграфа, это стало частью брифа для архитекторов, сообщила генеральный директор Института "Стрелка", со-основатель и партнер КБ "Стрелка" Варвара Мельникова. "Вместе с компанией Vos’hod мы рассмотрели большое количество ведущих архитектурных бюро и их подходы к работе с предлагаемой моделью. В итоге выбор был сделан в пользу бюро Дэвида Чипперфильда. Его опыт работы с наследием и понимание ценностей, возможностей и вызовов такого здания как Центральный телеграф оказались наиболее подходящими для решения задач проекта", - сказала она.

Архитектурное бюро David Chipperfield Architects основано в 1985 году. Бюро имеет офисы в Лондоне, Берлине, Милане, Шанхае и является победителем множества международных конкурсов. Международное портфолио архитектурного бюро включает в себя более 100 проектов - культурные, жилые, коммерческие и образовательные здания, проекты для частного и государственного секторов, а также работы в области городского планирования.

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