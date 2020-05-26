В Москве с начала года из списка долгостроев исключены 14 объектов

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Работа столичного департамента градостроительной политики по сокращению объектов долгостроя позволила ввести в эксплуатацию, благоустроить или возобновить строительство на 14 незавершенных объектах с начала текущего года, сообщила во вторник пресс-служба департамента.

"Из 14 долгостроев два объекта введены в эксплуатацию, по восьми объектам работы возобновлены. Например, они начались на учебно-лабораторных корпусах медицинского профиля на проспекте Вернадского, вл. 90 и вл. 96. Еще четыре участка исключены из списка долгостроев, поскольку там демонтированы элементы конструкций, а сами территории благоустроены", - приводятся слова руководителя департамента Сергея Левкина.

Он отметил, что с 2011 года благодаря слаженной работе городских властей из перечня объектов долгостроя удалось исключить 515 объектов.

"В список объектов незавершенного строительства попадают площадки, где строительство не ведется более двух лет, в связи с чем перечень объектов долгостроя ежегодно актуализуется с включением в него новых объектов. На сегодняшний день в работе находятся 266 объектов незавершенного строительства", - подчеркнул глава департамента.