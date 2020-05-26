В 75% крупных городов РФ платеж по льготной ипотеке оказался ниже ставки аренды

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Арендная ставка для однокомнатной квартиры оказалась выше ежемесячного платежа по льготной ипотеке под 6,5% годовых при сроке кредита в 20 лет в 75% крупных городов России, сообщается во вторник в исследовании ЦИАН.

"Платеж по льготной ипотеке на 20 лет при минимально возможном первоначальном взносе в 23 городах и областях из 31 субъекта оказывается ниже средней арендной ставки", - говорится в сообщении.

В выборку вошли 29 городов (с населением от 500 тыс. жителей и статистически значимой выборкой квартир в новостройках - от 100 лотов), а также Московская и Ленинградская области. Для исследования аналитики рассчитали средний бюджет покупки однокомнатных квартир, а также среднюю ставку аренды таких объектов. При этом учитывались объявления о квартирах в домах, построенных после 2000 года.

Наибольшая разница между арендной ставкой и ежемесячным платежом по льготной ипотеке зафиксирована в Сочи (6,3 тыс. рублей), Краснодаре (5,9 тыс.), Ростове-на-Дону (5,1 тыс.). Разница от 3 до 5 тыс. рублей зарегистрирована в Воронеже, Липецке, Самаре, Махачкале, Саратове, Волгограде. В восьми городах, напротив, аренда оказалась ниже ипотечного платежа: наибольшая разница сложилась в Москве (7 тысяч рублей), Санкт-Петербурге (3,5 тыс.) и Астрахани (2,6 тыс. рублей).

По подсчетам аналитиков ЦИАН, по льготной ипотеке можно купить 63% квартир в новостройках в городах с населением более 500 тыс. жителей. С учетом минимального первого взноса (20%) и установленных лимитов, бюджет покупки ограничен в таком случае 3,75 млн руб. в регионах и 10 млн руб. в агломерациях Москвы и Санкт-Петербурга. Средняя площадь квартиры, подходящей под программу, составляет 49 кв. м.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% запущена по поручению президента РФ Владимира Путина, она будет действовать до 1 ноября. Льготная ставка сохраняется на весь срок кредита. Программа распространяется на жилищные кредиты до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн рублей в других регионах страны. Минимальный первоначальный взнос составляет 20%, кредит оформляется на срок до 20 лет. Согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", к концу 2024 года средняя ставка по ипотеке должна достичь 7,9% годовых, число ежегодно выдаваемых кредитов на покупку жилья на первичном рынке должно составить 1,13 млн.